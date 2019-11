Cine este principalul favorit sa preia nationala! Casele de pariuri au introdus in oferta cote pentru instalarea noului selectioner! Cine este favoritul si ce nume URIASE apar

Din articol Lista intreaga a cotelor la pariuri:

Vezi cine este favoritul caselor de pariuri pentru a prelua postul de selectioner al Romaniei.

Dupa ce a ratat calificarea directa la EURO 2020, dupa ce a terminat grupa F din preliminarii pe locul 4, Romania merge la barajul Nations League, pentru doua meciuri care ne pot duce la turneul final.

Nationala noastra va intalni Islanda in semifinale si, daca ii invinge pe nordici, va juca finala pentru EURO impotriva Bulgariei sau Ungariei.

Cosmin Contra a plecat de la nationala intrucat nu a reusit sa califice Romania la Euro direct din preliminarii. In locul sau favorit sa vina este Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21. Casele de pariuri speculeaza situatia de la nationala si au introdus in oferta de pariere cote pentru instalarea noului selectioner. Favorit este Mirel Radoi, urmat de Dan Petrescu si Gica Hagi. Uluitor este faptul ca in oferta de pariere au fost introduse nume precum Roberto Moreno, Marcello Lippi si chiar Mauricio Pochettino, proaspat despartit de Tottenham.

Lista intreaga a cotelor la pariuri:



Mirel Radoi 2.00

Dan Petrescu 4.00

Gheorghe Hagi 4.00

Marius Sumudica 6.00

Mircea Lucescu 10.00

Mircea Rednic 15.00

Razvan Lucescu 20.00

Victor Piturca 50.00

Laurentiu Reghecampf 80.00

Cosmin Olaroiu 80.00

Edward Iordanescu 100.00

Ladislau Boloni 100.00

Viorel Moldovan 100.00

Adrian Mutu 100.00

Bogdan Vintila 100.00

Bruno Labbadia 150.00

Marcello Lippi 150.00

Roberto Moreno 150.00

Luciano Spalletti 200.000

Mauricio Pochettino 500.00

Cotele sunt oferite de Fortuna