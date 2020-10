Fotbalistii din Serie A, luati la BANI MARUNTI. Care sunt SALARIILE celor 7 jucatori romani. Vlad Chiriches, abia pe locul 5!

Cotidianul italian Gazzetta dello Sport a dezvaluit astazi salariile anuale pe care le incaseaza toti fotbalistii din Serie A.

Campionatul Italiei a fost mai mereu in top in ceea ce priveste prezenta jucatorilor romani. In sezonul aflat in plina desfasurare, tara noastra e reprezentata de 7 nume, de la veteranul Stefan Radu (Lazio) pana la Valentin Mihaila (Parma), proaspat transferat de la Craiova.

Experienta la nivel inalt a lui Stefan Radu (33 de ani) isi spune cuvantul si la salarii, fundasul lui Lazio fiind cel mai bine platit roman, cu 1,4 milioane de euro pe an. Dupa Radu urmeaza Tatarusanu, care la 34 de ani a prins un contract cu AC Milan si o retributie de 1,2 milioane de euro pe sezon.

Treapta a treia a podiumului e impartita de mai tinerii Razvan Marin (Cagliari) si Ionut Radu (Inter), ambii incasand cate 1 milion de euro pe an. Surprinzator, pe podium nu e plasat Vlad Chiriches, capitanul obisnuit al nationalei, care e platit de Sassuolo cu doar 800.000 de euro pe an.

Asa cum e normal, la coada acestui top sunt nou-venitii in Serie A, Valentin Mihaila si Denis Dragus. Primul are un salariu multumitor la Parma (450.000 de euro pe an), in timp ce al doilea a semnat recent cu modesta Crotone in schimbul a 150.000 de euro pe an.

Comparativ, cel mai bine platit fotbalist din Serie A nu putea fi altul decat Cristiano Ronaldo (Juventus), cu un salariu de 31 de milioane de euro pe stagiune.

Salariile fotbalistilor romani din Serie A:

Stefan Radu (Lazio) - 1,4

Ciprian Tatarusanu (AC Milan) - 1,2

Razvan Marin (Cagliari) - 1

Ionut Radu (Inter) - 1

Vlad Chiriches (Sassuolo) - 0,8

Valentin Mihaila (Parma) - 0,45

Denis Dragus (Crotone) - 0,15

*sume exprimate in milioane de euro pe an.

