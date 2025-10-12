VIDEO Germania - România 7-0 la naționala tricoloră pregătită de ”băiatu' lu' tata”! ”Festival de tir” sub privirile lui Otto Rehhagel

Alexandru Hațieganu
Reprezentativa Under 16 a suferit o înfrângere umilitoare în fața nemților.

Naționala Under 16 a României a pierdut cu 0-7 amicalul cu reprezentativa similară a Germaniei, jucat sâmbătă la Essen pe Uhlenkrugstadion.

Nemții au înscris conștiincios prin Linus Gechter (9, Union Berlin) (9), Niko Ilicevic (17 și 35, Eintracht Frankfurt), Vedad Turbic (25, Bayern München), Vincent Clair (45, RB Leipzig), Athanosios Grammozis (67, Borussia Dortmund) și Samuel Passariello (86, TSG Hoffenheim).

”Festival de tir la Essen: victorie clară cu România”, a titrat la final federația germană, în timp ce titlul materialului apărut pe site-ul oficial FRF a fost ”Naționala U16 a pierdut primul meci de verificare contra Germaniei”...

La meci a asistat și celebrul antrenor german Otto Rehhagel, ajuns la 87 de ani, tehnicianul care a câștigat titlul de campion european cu naționala Greciei în 2004, pe lângă titlurile din Bundesliga cucerite cu Werder Bremen și FC Kaiserslautern.

Selecționer la reprezentativa sub 16 ani este Alexandru Ciobanu (39 de ani), fost principal în diviziile inferioare la Dante Botoșani sau Viitorul Pandurii Târgu Jiu și secund al tatălui său Mihai Ciobanu la Gloria Buzău și Delta Tulcea.

Echipa României Under 16 în 0-7 cu Germania

1. Rădulescu – 2. Ivan, 4. Budescu, 5. Roșiu, 14. Drăghici – 20. Gorgan (6. Neamțu 46), 8. Jimborean (3. Anghel 76) – 7. Berceanu, 10. Grosu, 11. Iovan (17. Bărbat 76) – 9. Pall (16. Nastac 46)

Selecționer: Alexandru Ciobanu

Rezerve: 12. Broștic – 13. Gladun, 18. Janosi, 19. Drochioi

Lotul României Under 16 convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu

Portari

Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);

Fundași

Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);

Mijlocași

Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);

Atacanți

Ștefan Nastac (FC Bacău), Lukas Pall (Viitorul Cluj), Zsolt Janosi (AFK Csikszereda).

Info și foto: FRF, DFB

La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
Sancțiunea federației după ce ”s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc”
Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: "Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor"
O avere uitată în cont! Ce sumă fabuloasă a strâns Ion Țiriac doar din pensia de la statul român
Preliminarii CM 2026 I Primul meci al zilei se joacă în grupa României de la 16:00, urmează Olanda și Croația
România - Austria, de la ora 21:45, 6 jucători OUT din lotul lui Lucescu! Ce șanse mai avem să ajungem la Campionatul Mondial din 2026
