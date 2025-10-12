O avere uitată în cont! Ce sumă fabuloasă a strâns Ion Țiriac doar din pensia de la statul român

Fostul coechipier al lui Cristi Chivu a dat verdictul: "Am știut mereu că va ajunge un mare antrenor"

Sancțiunea federației după ce ”s-a constatat că repriza secundă a început cu întârziere pe motiv că un câine a intrat pe terenul de joc”

”Festival de tir la Essen: victorie clară cu România” , a titrat la final federația germană, în timp ce titlul materialului apărut pe site-ul oficial FRF a fost ”Naționala U16 a pierdut primul meci de verificare contra Germaniei” ...

Naționala Under 16 a României a pierdut cu 0-7 amicalul cu reprezentativa similară a Germaniei, jucat sâmbătă la Essen pe Uhlenkrugstadion.

La meci a asistat și celebrul antrenor german Otto Rehhagel, ajuns la 87 de ani, tehnicianul care a câștigat titlul de campion european cu naționala Greciei în 2004, pe lângă titlurile din Bundesliga cucerite cu Werder Bremen și FC Kaiserslautern.

Selecționer la reprezentativa sub 16 ani este Alexandru Ciobanu (39 de ani), fost principal în diviziile inferioare la Dante Botoșani sau Viitorul Pandurii Târgu Jiu și secund al tatălui său Mihai Ciobanu la Gloria Buzău și Delta Tulcea.

