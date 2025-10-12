Naționala Under 16 a României a pierdut cu 0-7 amicalul cu reprezentativa similară a Germaniei, jucat sâmbătă la Essen pe Uhlenkrugstadion.
Nemții au înscris conștiincios prin Linus Gechter (9, Union Berlin) (9), Niko Ilicevic (17 și 35, Eintracht Frankfurt), Vedad Turbic (25, Bayern München), Vincent Clair (45, RB Leipzig), Athanosios Grammozis (67, Borussia Dortmund) și Samuel Passariello (86, TSG Hoffenheim).
”Festival de tir la Essen: victorie clară cu România”, a titrat la final federația germană, în timp ce titlul materialului apărut pe site-ul oficial FRF a fost ”Naționala U16 a pierdut primul meci de verificare contra Germaniei”...
La meci a asistat și celebrul antrenor german Otto Rehhagel, ajuns la 87 de ani, tehnicianul care a câștigat titlul de campion european cu naționala Greciei în 2004, pe lângă titlurile din Bundesliga cucerite cu Werder Bremen și FC Kaiserslautern.
Selecționer la reprezentativa sub 16 ani este Alexandru Ciobanu (39 de ani), fost principal în diviziile inferioare la Dante Botoșani sau Viitorul Pandurii Târgu Jiu și secund al tatălui său Mihai Ciobanu la Gloria Buzău și Delta Tulcea.
Echipa României Under 16 în 0-7 cu Germania
1. Rădulescu – 2. Ivan, 4. Budescu, 5. Roșiu, 14. Drăghici – 20. Gorgan (6. Neamțu 46), 8. Jimborean (3. Anghel 76) – 7. Berceanu, 10. Grosu, 11. Iovan (17. Bărbat 76) – 9. Pall (16. Nastac 46)
Selecționer: Alexandru Ciobanu
Rezerve: 12. Broștic – 13. Gladun, 18. Janosi, 19. Drochioi
Lotul României Under 16 convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu
Portari
Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);
Fundași
Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);
Mijlocași
Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);
Atacanți
Ștefan Nastac (FC Bacău), Lukas Pall (Viitorul Cluj), Zsolt Janosi (AFK Csikszereda).
Info și foto: FRF, DFB