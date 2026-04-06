Tehnicianul în vârstă de 80 de ani este internat la Spitalul Universitar și se află în comă indusă la secția de terapie intensivă, iar medicii monitorizează atent evoluția sa.

Pompiliu Popescu: „Din punct de vedere medical, își poate reveni”

Fostul medic al echipei naționale, Pompiliu Popescu, a vorbit despre situația antrenorului și crede că există încă speranță, chiar dacă ultimele 24–48 de ore au fost dificile din punct de vedere medical.

„Speranța este întotdeauna la Dumnezeu. Și din punct de vedere medical se poate să își revină. Este posibil”, a declarat Pompiliu Popescu.

„A avut o presiune foarte mare asupra lui. Echipa națională nu este una foarte puternică și s-a încercat aducerea unui mare antrenor pentru a salva situația. Federația a pus presiune mare pe el și nu a putut să o suporte”, a explicat acesta.

Fostul doctor al naționalei consideră că și meciul de baraj cu Turcia l-a afectat puternic pe antrenor.

„Meciul cu Turcia l-a afectat foarte mult. Presiunea a venit din toate părțile, chiar dacă nu a fost mereu directă. A rămas cu această povară pe umeri.

La Spitalul Universitar sunt medici foarte buni. România are medici foarte buni și cred că se va face tot ce este posibil pentru el”, a conchis Pompiliu Popescu la Fanatik.