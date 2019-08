Ce salariu primeste Mirel Radoi la nationala U21! Dezvaluirea facuta de selectionerul de la tineret

Mirel Radoi a reusit o calificare impresionanta cu echipa nationala de tineret pana in semifinalele EURO U21.

Selectionerul nationalei mici a dezvaluit ce salariu primeste de la Federatia Romana de Fotbal.

Radoi incaseaza sub 5.000 de euro lunar.

"Mai putin de 5.000 de euro lunar", a spus Mirel Radoi la Telekomsport, cand a fost intrebat daca salariul sau este de jumatate de milion de euro.

Radoi a declarat ca este normal ca salariul sau sa fie mai mic decat al selectionerului de la nationala mare, avand in vedere diferenta in materie de bani adusi de fiecare dintre cele doua nationale in conturile Federatiei.

"Noi, echipa de tineret, la o calificare la un Campionat European aducem 300 de mii de euro. Echipa mare daca se califica la euro aduce 9 milioane!", a spus Mirel Radoi.

Actualul selectioner de la tineret castiga 10.000 de euro lunar pe vremea cand era antrenor la FCSB.