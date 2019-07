DECLARATIE SOC a lui Radoi: "Am pregatit doar 4 meciuri la EURO U21! Nu eram capabili sa jucam finala!" Cum a calculat selectionerul traseul nationalei la turneul final

Romania U21 s-a oprit in semifinale la EURO U21.

Germania a eliminat nationala lui Radoi in penultimul act la turneului. Mirel Radoi surprinde si spune ca nu era pregatit sa joace finala. Indiferent de ce adversar ar fi avut daca ar fi trecut de Germania, Romania nu era pregatita sa joace cu trofeul pe masa.

Mirel Radoi da vina pe timpul scurt pe care l-a avut la dispozitie pentru a-si pregati jucatorii, atat fizic, cat si tactic pentru un parcurs impecabil la EURO U21.

"Am pregatit doar 4 meciuri la EURO. Nu am pregatit 5. De ce? Pentru ca nu eram pregatiti sa castigam finala. Indiferent de ce adversar am fi avut daca ne calificam, nu eram pregatiti sa castigam finala. Era doar un vis! Ma bucur ca am reusit sa ajungem la Olimpiada!", a declarat Mirel Radoi la DigiSport.