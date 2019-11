"Ce-am fi vrut? Sa luam 6 puncte cu Suedia si Spania?" Contra, aparat de un antrenor din Liga 1: "Dati-mi trei echipe din lume care pot bate Spania!"

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV.

Cosmin Contra pleaca de la echipa nationala dupa ce a ratat calificare la EURO prin preliminariile clasice. Contra a fost intens contestat dupa ratarea calificarii la EURO 2020, insa sunt si unii antrenorii care sunt de partea fostului selectioner.

Mihai Teja este de parere ca nationala Romaniei nu poate emite pretentii in acest moment in fata unor echipe precum Suedia sau Spania.

"Ce-am fi vrut? Sa luam 6 puncte cu Suedia si Spania? Cu Suedia, care a lasat Italia acasa si s-a calificat la un turneu final, unde a mers pana in fazele superioare? Cu Spania, care nu stiu cate echipe din lume o poate bate? Dati-mi trei echipe din lume care pot bate Spania! Si noi ne intrebam de ce nu am batut Suedia sau Spania. Avem vreo 4 campionate mondiale sau europene la rand unde am ajuns prin semifinale? Pe cine am batut noi pana acum pentru a emite pretentii cu Suedia si Spania?", a declarat Mihai Teja in cadrul unei conferinte de presa.