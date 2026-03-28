Selecționata lui Vincenzo Montella s-a impus cu 1-0 la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”. Unicul gol al meciului a fost înscris de Ferdi Kadioglu în minutul 53, după o centrare perfectă din flancul drept de la Arda Guler.

Ce a spus Ilie Năstase despre Hagi după ce România a ratat calificarea la CM 2026

Ilie Năstase, fost mare tenismen român, a urmărit Turcia - România și a evidențiat că era dificil ca selecționata lui Mircea Lucescu să se impună în deplasare la Istanbul.

Mai mult, Nasty a sugeart că îl așteaptă pe Gică Hagi la cârmă, spunând că ”Regele” va avea nevoie de timp pentru a regla lucrurile la prima reprezentativă.

Hagi e așteptat să-l înlocuiască pe Lucescu după ce va lua sfârșit mandatul actualului se lecționer

”Meciul a fost mai strâns decât a părut. Am avut și noi ghinion cu bara aceea. Era greu să bați Turcia în deplasare. Mircea Lucescu a făcut un gest pe care puțini l-ar fi făcut. Este un lucru foarte frumos din partea sa.

El este și iubit în Turcia. Gheorghe Hagi are nevoie de timp. Noi ne gândim că o să fim campioni mondiali cu Hagi selecționer. Sper să ajungem la un Mondial. Am și eu 80 de ani. Sper să avem cât mai repede jucători valoroși!”, a spus Ilie Năstase.

Faza care i-a uluit pe turci la meciul cu România: ”Briliant!”

Presa turcă a reacționat după golul lui Kadioglu.

”Superba pasă a lui Arda Guler l-a găsit pe Ferdi Kadioglu în preajma punctului cu var, care și-a creat briliant spațiu și a trimis mingea în plasă”, a scris sporx.com.