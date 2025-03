În fața unui stadion plin, România a început cu o înfrângere campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, care va fi găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Unicul gol al partidei a fost marcat de Armin Gigovic, mijlocașul de la Kiel, din ”assist-ul” experimentatului Sead Kolasinac.



Denis Drăguș, titularizat de Mircea Lucescu pentru această partidă, a bifat câteva ocazii periculoase de a înscrie atât în prima parte, cât și în partea secundă.



Atacantul se gândește acum la următoarea partidă din preliminarii, pe care România o va disputa în deplasare, cu San Marino, cea mai slab cotată echipă din Grupa H.



Denis Drăguș: ”Am avut câteva ocazii foarte bune”



„După părerea mea, e un rezultat nemeritat. Suntem dezamăgiți, nu cred că meritam să pierdem. Am început prost meciul, i-am dominat după ce au marcat. Nu cred că au mai avut nicio ocazie, am controlat jocul. A fost o zi lipsită de șansă pentru noi.



Pur și simplu nu am intrat cum ar fi trebuit, nu știu de ce. Am început un pic mai slab decât ar fi trebuit, după care am făcut un meci bun. Nu am reușit, din păcate, să întoarcem rezultatul. Rămânem cu lucrurile bune pe care le-am făcut și mergem mai departe, nu avem ce să facem.



Sunt trist că nu am reușit să marchez, am avut câteva ocazii foarte bune. Sunt zile în care pur și simplu nu intră. Sunt supărat, dar asta e. Trebuie să mergem mai departe



E greu să începi cu o înfrângere, normal, dar și la campania pentru EURO am avut momente grele și am reușit s-o scoatem la capăt. Cred că trebuie să ne unească mai mult, să fim mai puternici, mai uniți”, a spus Denis Drăguș, la Digi Sport.



Câți spectatori au fost prezenți la România - Bosnia



La această partidă, care s-a disputat cu ”casa închisă”, au fost prezenți 49.413 spectatori, o cifră impresionantă pentru primul meci al echipei naționale din 2025.



”Tricolorii” vor avea ocazia de a se revanșa pentru această partidă peste trei zile, când vor întâlni San Marino în deplasare. În celălalt meci al grupei H, Cipru a învins San Marino cu 2-0 pe teren propriu.