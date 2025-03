Ianis Hagi a pus eșecul României de pe Arena Națională pe seama ghinionului, având în vedere numărul ocaziilor pe care și le-au creat tricolorii, dar pe care nu au reușit să le fructifice.

Ianis Hagi: ”Nu ne-a fost permis să ne câștigăm duelurile!”

De altfel, mijlocașul lui Rangers a reclamat și unele probleme de arbitraj. Chiar dacă spune că e normal ca adversarii să tragă de timp atunci când au un avantaj pe tabelă, Ianis Hagi a fost nemulțumit de faptul că arbitrul Danny Makkelie a judecat duelurile din teren cu dublă măsură.

Mijlocașul a comentat și faza penalty-ului neacordat pentru România. În minutul 53, tricolorii au reclamat un henț în careu al lui Benjamin Tahirovic, dar Makkelie a decis, după ce a mers la monitorul VAR, ca jocul să se reia fără lovitură de la 11 metri.

”Ei a avut o ocazie, au dat gol, noi am avut șapte și nu am dat, cred că aici se rezumă totul. E normal (n.r. că bosniacii au tras de timp), orice echipă care are un avantaj în deplasare va face orice în limita fairplay-ului. Și noi dacă eram la ei și aveam 1-0 la fel procedam.

Părerea mea e că trebuie să lase acel 50-50, cum lasă la ei, să lase și la noi. În a doua repriză am fost mai agresivi, am câștigat mai multe dueluri, dar totuși nu ne-a fost permis să ne câștigăm duelurile mereu și nu mi se pare corect. Dar, cum am spus, ei au avut ocazie, au dat gol, noi am avut șapte și nu am dat.

Nu știu (n.r. dacă a fost penalty), nu am văzut faza. Cei care erau pe partea aia au zis că e penalty. S-a văzut la VAR, nu s-a dat, nu știu exact, trebuie să mă uit după”, a spus Ianis Hagi.