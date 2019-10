Budescu si Alibec, comparati cu Gullit si Van Basten! "Am niste baieti care intr-adevar sunt smecheri!"

Astra a castigat cu 2-1 meciul cu Botosani.

Alibec a rezolvat meciul de unul singur. Alibec a reusit un gol si o pasa de gol pentru Budescu. Bogdan Enache, noul antrenor al Astrei, si-a ridicat in slavi jucatorii.

Andone i-a laudat pe Alibec si Budescu pe care i-a comparat cu legende uriase ale fotbalului.

"Alibec si Budescu merita sa fie chemati la echipa nationala, sunt doi jucatori care pot face diferenta in orice moment, ar fi de ajutor la nationala. Este o placere sa-i privesti si la antrenamente, se simt extraordinar pe teren, formeaza un cuplu poate ca pe vremuri in Italia, ca Del Piero - Baggio, Mancini - Vialli, Gullit - Van Basten, se simt cu ochii inchisi.

Am niste baieti care intr-adevar sunt smecheri - am invins in doua deplasari extrem de grele, Sepsi si Botosani. Am dat 3 goluri la Sf. Gheorghe unde incasasera 3 goluri tot turul, la fel ne-am impus la Botosani unde se castiga foarte greu", a declarat Bogdan Andone la finalul partidei.