EXCLUSIV: Dica la nationala cu Radoi! Anunt de ultima ora

Mirel Radoi va fi confirmat azi ca selectioner al Romaniei dupa votul din Comitetul Executiv.

Radoi e singura propunere facuta de Comisia Tehnica. Numirea sa este doar o formalitate. Radoi si-a stabilit deja si staff-ul pe care se va baza la nationala. Dica, liber de contract dupa despartirea de FC Arges, si Florin Constantinovici, secund al lui Radoi si la U21, vor fi asistentii sai, conform surselor www.sport.ro.



Dica a lucrat cu Radoi si la FCSB in sezonul 2015-2016, apoi a fost principal al echipei timp de un an si jumatate, din vara lui 2017 pana in decembrie 2018.