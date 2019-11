"N-o sa mai fie ca inainte!" Becali, reactie de ultima ora dupa numirea lui Radoi la nationala!

Gigi Becali a vorbit despre numirea lui Mirel Radoi in functia de selectioner al nationalei.

Patronul FCSB-ului este mai mult decat incantat de decizia Comitetului Executiv de a-l numi pe Radoi selectioner in locul lui Cosmin Contra. Intr-un interviu acordat la Pro Sport, Becali a vorbit despre sansele Romaniei de calificare, dar si despre echipa formata din Mirel Radoi si Nicolae Dica.

"Ma bucur ca finul meu a primit toate voturilor membrilor Comitetului Executiv, este un baiat bun, sunt sigur 100% ca o sa faca treaba buna la nationala.

Dupa ce am auzit ca il ia in staff si pe Dica, va pot spune sigur 500% ca cei doi vor reusi. Au acumulat experienta, stiu mult fotbal. Dica e la fel de bun. Nu am nicio emotie ca nu o sa faca selectia corect. Nu se vor mai repeta problemele pe care le-am avut cu Cosmin Contra. Ma refer la Pantaru, l-a sarit mereu din schema. Nu mai vreau sa vorbesc deloc de rau de Contra, acum este cazut si trebuie imbarbatat", a declarat Becali la Pro Sport.