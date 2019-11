BREAKING NEWS | Mirel Radoi, noul selectioner al Romaniei! Urmeaza o perioada de foc pentru tricolori

Mirel Radoi este noul selectioner al Romaniei.

Comitetul Executiv al FRF, intrunit astazi, a aprobat cu unanimitate de voturi numirea lui Mirel Radoi in postul de selectioner a declarat pentru Agerpres un membru al Comitetului Executiv.



Pentru Mirel Radoi urmeaza o perioada de foc. Romania va juca in play-off-ul Nations League contra Islandei, in deplasare. Daca nationala va castiga aceasta semifinala, va urma finala pentru calificarea la EURO 2020 contra invingatoarei dintre Ungaria si Bulgaria.