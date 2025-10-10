Ivan Sunjic și Nihad Mujakic, suspendați pentru Bosnia - România

Bosnia și Herțegovina spera inclusiv la locul 1 în grupă, însă șansele s-au diminuat semnificativ după 2-2 în Cipru. Naționala condusă de Sergej Barbarez a condus cu 2-0, însă a fost egalată în prelungiri.



Următorul meci oficial al bosniacilor va fi împotriva României, la Zenica, pe 15 noiembrie. Ar putea fi un duel deosebit de important pentru locul 2 în grupă, însă numai în cazul în care tricolorii înving Austria, duminică.



La meciul cu România, Bosnia și Herțegovina nu se va putea baza pe doi titulari din meciul cu Cipru. Mijlocașul central Ivan Sunjic (29 de ani, Pafos) și stoperul Nihad Mujakic (27 de ani, Eyupspor) au încasat al treilea cartonaș galben din preliminarii și vor fi suspendați la duelul din noiembrie împotriva tricolorilor.

Clasamentul din grupa României

