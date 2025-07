Real Oviedo a anunțat, vineri, împrumutul lui Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid până la finalul sezonului 2025/2026. Nou-promovata din LaLiga are și opțiunea unui transfer definitiv - TOATE DETALIILE AICI.



Spaniolii au reacționat categoric după ce Horațiu Moldovan a fost prezentat la Real Oviedo: ”Apără ca Bogdan Stelea”



Horațiu Moldovan (25 de ani) a plecat din România în iarna lui 2024, după ce Atletico Madrid i-a achitat clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro de la Rapid.



Sezonul 2024/25 l-a petrecut sub formă de împrumut în Italia, la Sassuolo, unde a bifat 27 de apariții, a încasat 27 de goluri și a încheiat 11 partide fără gol primit, în 2400 de minute petrecute în poartă.



Fanii lui Real Oviedo s-au arătat încântați de mutarea lui Moldovan la club. Pe rețelele social media, aceștia i-au urat ”Bun venit!” goalkeeperului român la clubul spaniol.



”Bine ai venit!”;

”Bine ai venit, Horațiu! Un portar român. Îl știu doar pe Stelea, care apără ca el”;

”De la Atleti!!!”;

”S-a antrenat cu Oblak, deci trebuie să știe ceva”.



Cotat la 2,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Horațiu Moldovan a semnat în ianuarie 2024 un contract valabil până în iunie 2027 cu Atletico Madrid, unde încă nu a debutat oficial și pare că nu o va face nici prea curând, având în vedere împrumutul la Oviedo.



Moldovan apără, în schimb, constant la naționala României, unde a strâns 12 selecții până acum. A fost integralist în 3/4 meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 (5-1 vs. San Marino, 1-2 vs. Austria și 2-0 vs. Cipru).