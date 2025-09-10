Atacantul lui Real Madrid a marcat și a oferit o pasă decisivă în victoria „cocoșilor galici“ cu Islanda, scor 2-1, și a devenit al doilea cel mai bun marcator din istoria naționalei, depășindu-l pe Thierry Henry.



Kylian Mbappe l-a depășit pe Thierry Henry!



La Paris, Islanda a deschis scorul prin Gudjohnsen în minutul 21. Egalarea a venit în finalul primei reprize, după ce sistemul VAR a acordat penalty pentru un fault asupra lui Thuram, transformat de Mbappe.



În repriza secundă, căpitanul Franței a trecut peste recorduri personale și i-a pasat perfect lui Bradley Barcola pentru 2-1. Francezii au tremurat în final, după eliminarea lui Tchouameni și un gol anulat al islandezilor, dar au rezistat și au obținut trei puncte vitale în preliminarii.



Reușita de marți a fost a 52-a pentru Mbappe în tricoul naționalei, în doar 92 de meciuri, depășindu-l pe Thierry Henry (51 de goluri în 123 de partide). În fața sa mai e doar Olivier Giroud, cu 57 de reușite.



Clasamentul golgheterilor all-time ai Franței:

