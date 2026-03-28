Tricolorii U19 au ratat calificarea la EURO după remizat dezamăgitoare cu Irlanda de Nord, scor 0-0.

Echipa lui Adrian Dulcea era obligată să câștige pentru a mai păstra speranțe la calificare după ce a debutat în Grupa 5 cu înfrângerea rușinoasă în fața lui Kazakhstan U19, scor 0-2.

Basarab Panduru, sătul de scuze: „Nu veniţi acum să-mi spuneţi ce infrastructură”

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit despre contraperformanța echipei naționale U19 și nu s-a ferit să sublinieze faptul că elevii lui Adrian Dulcea nu au scuze pentru felul în care au ratat calificarea.

Basarab Panduru a pus accent pe faptul că Ucraina a defilat în grupa României, chiar dacă situația din țara lor este în continuare critică din cauza războiului.

„La sub 19, vine Ucraina U19 şi are două victorii în grupa noastră. Ucraina U19! Copiii ăştia, când a început războiul, aveau 13-14-15 ani.

Băi, să nu veniţi acum să-mi spuneţi ce infrastructură au acolo, pe ce terenuri s-au antrenat în această perioadă, ce antrenori spanioli şi portughezi sunt pe acolo, ce s-a lucrat la mentalitatea lor în acest timp.

Nu, nu sunt de acord cu nimic. Bă, şi vin şi uite că sunt mai buni. Ce se întâmplă? De ce?”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Clasamentul Grupei 5

România U19 rămâne pe ultimul loc în grupă. În prima etapă a cedat, scor 0-2, în fața reprezentativei similare din Kazahstan.

1. Ucraina U19 - 4-0, 6 puncte

2. Kazahstan U19 - 2-3, 3 puncte

3. Irlanda de Nord U19 - 0-1, un punct

4. România U19 - 0-2, un punct

Cum la EURO U19 se califică doar primul loc, România U19 și-a luat adio de la turneul final. Tricolorii vor disputa un meci fără miza contra Ucrainei U19 pe 31 martie, de la ora 17:00.

Echipele de start din România U19 - Irlanda de Nord U19