Naționala condusă de Sergej Barbarez avea nevoie de o victorie în meciul decisive cu Austria pentru a trece pe primul loc în grupă și pentru a merge direct la Cupa Mondială.

Emoții uriașe pentru naționala Bosniei: de la extaz, la agonie

Seara a început cum nu se putea mai bine pentru Bosnia. Haris Tabakovic a deschis scorul încă din minutul 12, când a trimis cu capul în poarta lui Alexander Schlager. Bosniacii au avut emoții la golul anulat al lui Laimer, însă au intrat la pauză cu un avantaj echivalent cu calificarea directă.

În cele din urmă, visul bosniacilor s-a spulberat în minutul 78, când Michael Gregoritsch a înscris în poarta lui Vasilj. Meciul s-a încheiat cu o remiză, scor 1-1, iar surpriza nu s-a mai produs.

Sergej Barbarez a fost extrem de afectat după meci, dar a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi:

”Simt o mândrie imensă și o mare fericire că pot lucra cu acești băieți. Acești băieți au arătat că acesta este drumul corect pe care vrem să continuăm. Acum sunt momente triste și chipuri nu prea fericite în vestiar, dar am spus că mergem mai departe. Aceasta este baza, ceea ce are nevoie această țară și această națională”, a spus Sergej Barbarez.

Selecționerul Bosniei a vorbit și despre situația lui Emir Karic, fotbalistul austriac care are și cetățenie bosniacă. Chiar în seara de dinaintea jocului decisiv de la Viena, Bosnia a primit o veste excelentă. Karic a primit dreptul de a reprezenta naționala Bosniei în partida din Austria, asta după ce în ultimele zile Federația Austriacă de Fotbal a încercat să împiedice acest lucru.

Din nefericire, Karic s-a accidentat în repriza secundă și nu a putut încheia meciul pe teren: ”Karic a adus un plus. Ne-a oferit multe lucruri, dar, din păcate, s-a accidentat”, a spus Barbarez vizibil afectat, moment în care a fost consolat de Marko Arnautovic.

Bosnia va juca și ea barajul din luna martie. Naționala lui Barbarez se află în urna a treia și ar putea întâlni Polonia, Țara Galilor, Cehia sau Slovacia în semifinala barajului.

