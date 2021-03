"Avem toate sansele cu ei pe teren!" Cum ar trebui sa arate echipa de start a Romaniei din preliminariile Mondialului in opinia lui Ilie Dumitrescu

Romania debuteaza pe 25 martie in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre echipa de start pe care ar putea sa o trimita Mirel Radoi in teren pentru meciul cu Macedonia de Nord. Fostul mare international roman considera ca Stanciu, Hagi, Man si Mihaila nu ar trebui sa lipseasca din primul 11 al Romaniei.

"De la mijloc in sus as incepe cu Razvan Marin si Stanciu in fata apararii, Man, Ianis Hagi si Mihaila in spatele lui Puscas. Este extrem de important sa ai jucatori de viteza in benzi, ma refer la Man si Mihaila.

Stanciu vedem cu totii ce face la Slavia, iar Razvan Marin a fost tot timpul un jucator inteligent. Avem toate sansele sa vedem o exprimare buna cu acesti fotbalisti", a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Romania debuteaza in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar cu Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) si Armenia (31 martie). Toate partidele vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.