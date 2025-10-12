Tricolorii au primit vizita selecționatei lui Ralf Rangnick duminică seară, la București, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Virgil Ghiță a înscris în minutul 90+5 și a creat delir pe Arena Națională.



După un meci în care reprezentativa lui Mircea Lucescu și-a creat ocazii după ocazii, a venit și golul. Odată cu el, au crescut și șansele la accederea prin intermediul preliminariilor la turneul final din SUA, Mexic și Canada.



Avem speranțe și un boost incredibil de energie! Cum arată calculele pentru calificarea la CM 2026



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, după victoria cu Austria, trebuie acum să le învingem și pe Bosnia și pe San Marino. Iar austriecii trebuie neapărat să se încurce cu Cipru și fie să piardă cu Bosnia, fie să facă egal.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, România trebuie să producă aceleași rezultate ca în scenariul expus mai sus, Bosnia trebuie să piardă cu Austria, iar meciul bosniacilor cu Cipru nu mai are relevanță.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026



1. *Austria - 15 puncte

2. *Bosnia - 13 puncte

3. *România - 10 puncte

4. Cipru - 8 puncte

5. San Marino - 0 puncte



*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.

