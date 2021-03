"Avem incredere in toti portarii de la nationala!" Cine l-a impresionat pe Dica si ce a spus despre motivul pentru care Balgradean nu a fost convocat

Romania are 4 portari in lotul national pentru meciurile din startul preliminariilor Mondialului din 2022.

Nicolae Dica a vorbit la conferinta de presa dinaintea partidei cu Macedonia de Nord despre motivele pentru care Radoi l-a mai chemat pe Ionut Radu la echipa nationala desi alesese sa-l convoace pe Florin Iacob.

Secundul selectionerului a comentat si zvonurile potrivit carora Balgradean nu ar fi fost convocat din cauza ca i-ar fi suparat pe cei din staff la ultima prezenta in lot.

In plus, Dica a declarat ca a fost impresionat in cantonament de Florin Iacob, portarul celor de la UTA Arad, convocat in premiera la echipa nationala.

Avem incredere in toti portarii de la echipa nationala. Florin Iacob ramane la nationala. Am decis sa-l chemam pe Radu, pentru ca cei din Italia au ridicat restrictiile. L-am chemat si pe el, e un jucator tanar, de perspectiva, dorim sa-i cunoasca si ei pe baieti. Cu cat e mai mult in angrenajul nationalei, cu atat e mai bine si pentru noi si pentru ei. Pe mine, Iacob m-a impresionat, mi-a placut atitudinea, personalitatea lui si chiar vorbeam ca ne bucuram ca l-am chemat.

Am vazut ca ar fi fost un conflict cu Balgradean. Nu a fost. El nu a ajuns pentru ca era accidentat cand noi am facut convocarile. S-a vazut clar ca nici la echipa de club nu a fost in lot pentru meciul de campionat", a declarat Nicolae Dica.