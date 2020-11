"Au ratat o sansa unica si nu i-am vazut plangand! Noi ne tavaleam pe jos!" Critici dure la adresa "tricolorilor"! Ce l-a nemultumit pe Gica Popescu

Gica Popescu a comentat prestatia echipei nationale din aceasta toamna.

Fostul mare fotbalist i-a criticat pe "tricolori" pentru faptul ca nu au suferit dupa rezultatele negative obtinute si s-a declarat dezamagit de faptul ca Romania a ratat calificarea la Euro 2020 in fata Islandei.

"Nu o sa poata sa ma convinga nimeni, niciodata, ca fotbalul islandez e superior. Nu pot sa accept niciodata ca la nivel general ei sunt peste noi. Ori de cate ori o sa fiu intrebat. Am aratat jalnic. Punct. Am avut mare incredere in jucatori, in Mirel. E vorba despre atitudine, despre ceea ce vrei sa faci in viata, daca vrei sa faci performanta. Atitudinea pe care au avut-o jucatorii nostri in acel meci de la Reykjavik a fost jalnica!

Eu cred, chiar cred ca si-au dorit. Refuz sa cred ca nu si-au dorit sa se califice, dar daca asta inseamna maximum de dorinta la ei... Eu compar meciul din Islanda cu meciul din Tara Galilor, noiembrie 1993, calificarea la Mondialul din SUA. Muscam din cuier la pauza! Trebuie sa ai atitudine, sa urli pe teren, sa te organizezi, sa zbieri! Voi ati vazut asta? Eu poate n-am fost atent.

Ar fi fost ceva extraordinar sa joace la Euro la ei acasa. Ei la asta trebuiau sa se gandeasca. Au ratat o sansa uriasa. Noi nici nu am visat la asa ceva. Ne antrenam in conditii grele. Plangeam pentru echipa nationala. Nu am vazut niciun jucator de acum sa planga...

Ce crezi, dupa meciul cu Suedia, din sferturi, in SUA, am plans? Ne-am tavalit pe jos! Tin minte ca eram cu Dan Petrescu in camera si am plans doua zile, eu intr-un pat, el intr-un pat. Asta ar fi trebuit sa fie motivatia pentru ei. Sa joci la un turneu final si sa-l mai si organizezi e visul oricarui fotbalist. Au ratat o sansa unica in viata!

Se poate intampla sa ai o zi proasta, dar trebuie sa ai atitudine si o sa repet asta tot timpul. Sa iesi cu sange pe fata, nu stiu, orice! Sa demonstrezi ca ai facut tot ce ai putut, dar au fost mai buni adversarii. Asta ma deranjeaza. Ai bagat alunecari, ai incercat tot si nu ai niciun regret... Despre probleme tehnico-tactice nici nu are rost sa discutam daca nu trecem de capitolul atitudine", a declarat Gica Popescu, potrivit Fanatik.