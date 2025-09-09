Atmosferă superbă la Nicosia! Suporterii României, la înălțime în Cipru

Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Suporterii României au fost la înălțime din nou la Nicosia! Ciprioții se temeau de atmosfera pe care o poate face ”Zidul Galben”, având în vedere că și în cealaltă confruntare de pe ”GSP Stadium” dintre România și Cipru, suporterii României au ținut steagul sus.
”Jocul precedent a fost un coșmar pentru fotbaliștii noștri. Le-a fost greu să creadă că au venit mai mulți suporteri din deplasare pe stadion. Și de aici a venit și rezultatul slab și gustul dezamăgirii”, scria goal.philenews.com înainte de meci.
Echipele de start
- Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis
Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou
Selecționer: Apostolos Mantzios
- România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre
Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu
Selecționer: Mircea Lucescu
