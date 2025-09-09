GALERIE FOTO Atmosferă superbă la Nicosia! Suporterii României, la înălțime în Cipru

Atmosferă superbă la Nicosia! Suporterii Rom&acirc;niei, la &icirc;nălțime &icirc;n Cipru Nationala
Cipru - România, LIVE TEXT

Cipru România nationala romaniei
Cele două echipe și-au dat întâlnire marți seară de la ora 21:45 în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, turneu final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Atmosferă superbă la Nicosia! Suporterii României, la înălțime în Cipru

  Sursă Foto: Corespondenți Pro TV
Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

Suporterii României au fost la înălțime din nou la Nicosia! Ciprioții se temeau de atmosfera pe care o poate face ”Zidul Galben”, având în vedere că și în cealaltă confruntare de pe ”GSP Stadium” dintre România și Cipru, suporterii României au ținut steagul sus.

”Jocul precedent a fost un coșmar pentru fotbaliștii noștri. Le-a fost greu să creadă că au venit mai mulți suporteri din deplasare pe stadion. Și de aici a venit și rezultatul slab și gustul dezamăgirii”, scria goal.philenews.com înainte de meci.

Echipele de start

  • Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi – Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos (cpt.), Tzionis

Rezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou, Charalampous, Satsias, Anderson Correia, Sotiriou, Kakoulli, Koutsakos, Artymatas, Kyriakou

Selecționer: Apostolos Mantzios

  • România: H. Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu (cpt.) – Man, Drăguș, Dobre

Rezerve: Târnovanu, Sava – M. Popescu, Chipciu, Șut, Baiaram, Screciu, Miculescu, Fl. Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu

Selecționer: Mircea Lucescu

