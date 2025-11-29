Selecţionata României a învins Bosnia-Herţegovina cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă, la Ugljevik (Bosnia-Herţegovina), în Grupa B3 din Liga B a Campionatului European de fotbal feminin Under-19 din 2026.

Bosnia și Herțegovina - România 1-2



Alexia Niculescu (34) a deschis scorul, dar gazdele au egalat pe final, prin Ana Juric (85). Maria Olah (87) a marcat golul victoriei tricolorelor, la scurt timp după golul egalării.

Selecţionerul Constantin Olariu a aliniat echipa: Boglarka Balog - Bianca Corsei, Alexandra Boboc, Sara Borţea, Violeta Bogoş - Boglarka Fulop (Maria Dumitru, 88), Anastasia Lionte (Dana Cioablă, 46), Eszter Szoke (căpitan) - Anastasia Radu (Maria Olah, 46), Alexia Niculescu (Lorelai Zamfir, 90+3), Jasmine Ouatu (Maria Ivan, 77).

În celălalt meci al grupei, Ucraina a dispus de San Marino cu 5-0.

Tricolorele, locul 1 în grupă



În clasament, România ocupă primul loc, cu 6 puncte (8-1), urmată de Ucraina, 6 puncte (7-0), Bosnia-Herţegovina, 0 puncte, San Marino, 0 puncte.

Echipele de pe primul loc şi cea mai bună formaţie de pe locul al doilea vor promova în Liga A, având şansa de a lupta pentru un loc la Campionatul European în primăvara anului viitor.

Ultimele meciuri vor avea loc pe 2 decembrie, România - Ucraina (Ugljevik, 14:00) şi Bosnia-Herţegovina - San Marino (Bijeljina, 14:00), scrie Agerpres.

Lotul naționalei Under 19 feminine convocat de selecționerul Constantin Olariu



Portari: Boglarka BALOG (AFK Csikszereda), Alesia MOLDOVAN (Gloria Bistrița); Isabela COMAN (Pontenc Club | Spania);

Fundași: Andra MIHĂESCU (Farul Constanța), Irina APOSTOL (Politehnica Timișoara), Violeta BOGOȘ (Farul Constanța), Bianca CORSEI (Gloria Bistrița), Alexandra BOBOC (Gloria Bistrița); Sara BORȚEA (Rapid București);

Mijlocasi: Giulia DUMITRU (Cesena FC | Italia), Anastasia LIONTE (Gloria Bistrița), Dana CIOABLĂ (Politehnica Timișoara), Maria IVAN (FC Juniorul București), Mara BANCIU (Rapid București); Eszter SZOKE (AFK Csikszereda)

Atacanți: Alexia NICULESCU (U Olimpia Cluj), Maria OLAH (Atletico Madrid | Spania), Jasmine OUATU (Coastal Carolina University | SUA ), Rania KARA-JOULI (Gloria Bistrița) Lorelai ZAMFIR (Universitatea Craiova), Boglarka FULOP (AFK Csikszereda), Anastasia RADU (Rapid București)

Foto: FRF

