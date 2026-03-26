Cele două echipe naționale s-au întâlnit în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 joi seară, la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park”.
FOTO EXCLUSIV Bucureștenii s-au strâns la Obor să vadă Turcia - România. Ce au făcut când la Istanbul se intona Imnul Național
Turcia - România s-a văzut și la Piața Obor, unde bucureștenii s-au strâns și s-au ridicat în picioare când la Istanbul se intona Imnul Național.
La Istanbul se află Gică Hagi, fostul mare internațional român, care, cu puțin timp înaintea meciului, a fost surprins în drum spre stadion, în mijlocul fanilor turci.
Fostul căpitan al naționalei României a fost escortat de polițiști, pentru a evita orice incident în aglomerația din jurul arenei.
Echipele de start:
- Turcia (4-2-3-1): Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
- Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan
- Selecționer: Vincenzo Montella
- România (4-3-3): Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Aioani, L. Popescu - Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu
