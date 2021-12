"Ar trebui să le dea de gândit!". Gică Popescu nu crede în strategia FRF-ului și în oferta pentru Dan Petrescu

Gică Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu sunt cei trei antrenori care au refuzat până acum ofertele venite din partea FRF pentru a prelua naționala.

Gică Popescu, bun prieten cu colegii din "Generația de Aur" căutați de oficialii FRF, este de părere că oferta pentru Dan Petrescu a fost făcută doar pentru imagine.

"Sincer să fiu, credeam că Dan Petrescu va accepta. Am vorbit cu el după aceea, dar nu am intrat în subiect. Cât de buni prieteni am fi, repet, deciziile astea sunt decizii grele şi e bine să stai de-o parte.

Probabil că ei (n.r. oficialii Federaţiei) au considerat că nu este momentul, ceea ce e foarte trist. Crede-mă, e foarte trist pentru actuala conducere a Federaţiei şi ar trebui să le dea de gândit că sunt refuzaţi peste tot", a declarat Gică Popescu, potrivit as.ro.