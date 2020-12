Planul nebun al noii vedete a politicii romanesti! Vrea ca Romania si Moldova sa joace sub acelasi tricolor la Euro 2024

Ultrasul unionist George Simion si partidul sau nationalist sunt marii castigatori ai alegerilor parlamentare din weekendul trecut.

George Simion, liderul si cofondatorul partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), care este creditat cu un procent intre 5% si 9% din voturile la alegerile parlamentare, este un vechi suporter de fotbal, membru cofondator al grupurilor ”Honor et Patria” si ”Uniti sub Tricolor”, principalele formatiuni ultras care sprijina echipa nationala a Romaniei. Simion a promis, daca ajunge in Parlament cu partidul sau anti-maghiar, anti-occidental, unionist, conservator si ultraortodox, sa schimbe Legea 4, initiata de Dumitru Dragomir si considerata de ultrasii echipelor romanesti de fotbal ca un instrument politienesc de ingradire a manifestatiilor de afectiune pe stadioanele de fotbal.

De asemenea, liderul AUR este un aprig luptator pentru unirea Romaniei si Republicii Moldova, el organizand mai multe manifestatii si campanii unioniste si scriind mai multe carti de istorie, autoritatile moldovenesti interzicandu-i in mai multe randuri accesul in tara de peste Prut. Simion ar putea sa faca si propunerea ca Romania si Moldova sa prezinte o echipa comuna in preliminariile Campionatului European din 2024. Nu ar fi prima recomandare de acest fel, la inceputul anului 2020, mai multe personalitati sportive si entitati ale fanilor, printre care Ivan Patzaichin si Peluza "Catalin Hildan", cerand ca cele doua tari sa participe sub acelasi steag la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

In echipa Moldovei, care a terminat ultima in grupa de calificare pentru Euro 2020, in urma Frantei, Turciei, Islandei, Albaniei si Andorrei, se gasesc jucatori precum Alexandru Epureanu (Istanbul BB), Oleg Reabciuk (Pacos de Ferreira), Igor Armas (FC Voluntari), Mihail Caimacov (Olimpija Ljubljana), Catalin Carp (FK Ufa) sau Artur Ionita (Benevento). Republica Moldova are 2.64 milioane de locuitori, dintre care aproape jumatate detin deja cetatenia romana.