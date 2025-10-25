Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!”

Anunțul făcut de FRF &icirc;naintea meciului cu San Marino: &bdquo;Ultima șansă!&rdquo; Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FRF a făcut un anunț în legătură cu biletele pentru meciul România - San Marino.

TAGS:
biletesan marinoFRFRomania
Din articol

Partida România - San Marino, din ultima rundă a Grupei H de calificare la Campionatul Mondial, va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45 și se va desfășura pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

FRF a anunțat câte bilete mai sunt disponibile pentru partida cu San Marino

Naționala lui Mircea Lucescu va juca ultimul meci din grupă acasă, iar FRF a anunțat pe pagina de Facebook a naționalei României că mai sunt disponibile 1.000 de bilete, ce pot fi achiziționate online.

„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete, în peluze, la meciul România - San Marino, programat marți 18 noiembrie, pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești, de la ora 21:45. Biletele sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul FRF.

Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Cum arată clasamentul Grupei H

  • 1. Austria - 15 puncte
  • 2. Bosnia - 13 puncte
  • 3. România - 10 puncte
  • 4. *Cipru - 10 puncte
  • 5. *San Marino - 0 puncte

*Cipru și San Marino au un meci în plus.

Ca să păstrăm șanse la accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada trebuie neapărat să câștigăm ultimele două meciuri din preliminarii cu Bosnia în deplasare și acasă cu San Marino.

Dacă meciul cu San Marino va fi mai mult ca sigur un Walk in the Park, greul va fi, fără dubii, cu bosniacii, care ne-au învins în turul preliminariilor, la București, cu 1-0.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum încearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
Metoda folosită de tot mai mulți pasageri pe aeroporturi. Cum &icirc;ncearcă să păcălească poliţiştii cu documente false
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham &icirc;l condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul &icirc;n care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională
Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: Mi se pare exagerat
Mircea Lucescu, apărat din interiorul Federației după atacul lui Rădoi! Reacție promptă: "Mi se pare exagerat"
ULTIMELE STIRI
Brest &ndash; PSG, 18:00, LIVE pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi &icirc;n Ligue 1
Brest – PSG, 18:00, LIVE pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1
Steaua a făcut spectacol &icirc;n deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul
Steaua a făcut spectacol în deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul
Andrei Rațiu &icirc;i avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: &rdquo;Depinde de ei dacă sunt fericit!&rdquo;
Andrei Rațiu îi avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: ”Depinde de ei dacă sunt fericit!”
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: &rdquo;Trebuie să &icirc;nțeleagă!&rdquo;
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: ”Trebuie să înțeleagă!”
Rom&acirc;nia, fără medalie la gimnastică la CM din Indonezia! Ce au făcut Sabrina Voinea și Denisa Golgotă la sol
România, fără medalie la gimnastică la CM din Indonezia! Ce au făcut Sabrina Voinea și Denisa Golgotă la sol
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul venit imediat după FCSB &ndash; Bologna! Semnează contractul

Anunțul venit imediat după FCSB – Bologna! Semnează contractul

Andy Roddick &bdquo;s-a &icirc;ndrăgostit&rdquo; de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă &icirc;ncontinuu

Andy Roddick „s-a îndrăgostit” de o jucătoare din WTA: fostul număr unu ATP o laudă încontinuu

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO &icirc;n 30 de secunde

Dynamite Fighting Show | Tolea s-a jucat cu Justițiarul de Berceni! Lătescu, KO în 30 de secunde

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul &icirc;n 30 de secunde

Ștefan Lătescu revenire de senzație la DFS! Vezi cum și-a făcut KO adversarul în 30 de secunde

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: &rdquo;M-am g&acirc;ndit că r&acirc;de lumea de el, &icirc;l distrug!&rdquo;

Fără milă! Gigi Becali continuă tirada la adresa jucătorului de la FCSB: ”M-am gândit că râde lumea de el, îl distrug!”

Tottenham &icirc;l condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul &icirc;n care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională

Tottenham îl condiționează pe Mircea Lucescu! Scenariul în care Radu Drăgușin ar putea reveni la națională



Recomandarile redactiei
Andrei Rațiu &icirc;i avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: &rdquo;Depinde de ei dacă sunt fericit!&rdquo;
Andrei Rațiu îi avertizează pe șefii lui Rayo Vallecano: ”Depinde de ei dacă sunt fericit!”
Steaua a făcut spectacol &icirc;n deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul
Steaua a făcut spectacol în deplasarea de la Olimpia Satu Mare! Rezultatele din Liga 2 și cum arată clasamentul
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: &rdquo;Trebuie să &icirc;nțeleagă!&rdquo;
Sfat pentru Gigi Becali! A dezvăluit cauza dezastrului de la FCSB: ”Trebuie să înțeleagă!”
Clubul de tradiție din Rom&acirc;nia are probleme mari! Datoriile care pot &icirc;ngropa echipa
Clubul de tradiție din România are probleme mari! Datoriile care pot îngropa echipa
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu Rom&acirc;nia
Decizia luată de Federația de Fotbal din Austria după eșecul cu România
Alte subiecte de interes
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au str&acirc;ns s&acirc;mbătă dimineață &icirc;n fața stadionului din Ghencea
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea
Scump, dom le, scump! C&acirc;t costă biletele la meciurile de acasă ale Rom&acirc;niei din Liga Națiunilor
Scump, dom'le, scump! Cât costă biletele la meciurile de acasă ale României din Liga Națiunilor
Cum au numit-o jurnaliștii din San Marino pe FCSB &icirc;naintea meciului cu Virtus
Cum au numit-o jurnaliștii din San Marino pe FCSB înaintea meciului cu Virtus
Rom&acirc;nia, la același nivel cu San Marino și Gibraltar! &Icirc;n ce top rușinos au intrat tricolorii după remiza cu Liechtenstein
România, la același nivel cu San Marino și Gibraltar! În ce top rușinos au intrat "tricolorii" după remiza cu Liechtenstein
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din Rom&acirc;nia. Are mai bine de 10.000 de angajați

stirileprotv Un gigant francez, cu afaceri de peste două miliarde de euro, vrea să plece din România. Are mai bine de 10.000 de angajați

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
(RO) UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!