Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!”

Partida România - San Marino, din ultima rundă a Grupei H de calificare la Campionatul Mondial, va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45 și se va desfășura pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
FRF a anunțat câte bilete mai sunt disponibile pentru partida cu San Marino
Naționala lui Mircea Lucescu va juca ultimul meci din grupă acasă, iar FRF a anunțat pe pagina de Facebook a naționalei României că mai sunt disponibile 1.000 de bilete, ce pot fi achiziționate online.
„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete, în peluze, la meciul România - San Marino, programat marți 18 noiembrie, pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești, de la ora 21:45. Biletele sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul FRF.
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).
Cum arată clasamentul Grupei H
- 1. Austria - 15 puncte
- 2. Bosnia - 13 puncte
- 3. România - 10 puncte
- 4. *Cipru - 10 puncte
- 5. *San Marino - 0 puncte
*Cipru și San Marino au un meci în plus.
Ca să păstrăm șanse la accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada trebuie neapărat să câștigăm ultimele două meciuri din preliminarii cu Bosnia în deplasare și acasă cu San Marino.
Dacă meciul cu San Marino va fi mai mult ca sigur un Walk in the Park, greul va fi, fără dubii, cu bosniacii, care ne-au învins în turul preliminariilor, la București, cu 1-0.