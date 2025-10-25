Anunțul făcut de FRF înaintea meciului cu San Marino: „Ultima șansă!”

Partida România - San Marino, din ultima rundă a Grupei H de calificare la Campionatul Mondial, va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45 și se va desfășura pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.



FRF a anunțat câte bilete mai sunt disponibile pentru partida cu San Marino



Naționala lui Mircea Lucescu va juca ultimul meci din grupă acasă, iar FRF a anunțat pe pagina de Facebook a naționalei României că mai sunt disponibile 1.000 de bilete, ce pot fi achiziționate online.

„ULTIMA ȘANSĂ! La 24 de ore de la punerea în vânzare, mai erau disponibile doar 1.000 de bilete, în peluze, la meciul România - San Marino, programat marți 18 noiembrie, pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești, de la ora 21:45. Biletele sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro”, a fost mesajul FRF.