Anunt de ULTIMA ORA din Armenia! S-au vandut toate biletele pentru meciul cu Romania! Cati suporteri vor fi pe stadion

Restrictiile din Armenia le permit spectatorilor sa fie prezenti pe stadion, lucru imbucurator pentru fanii fotbalului.

Romania va disputa a 3-a partida din grupa de preliminarii pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2024 la Erevan, iar jucatorii romani vor avea parte de o mare surpriza. Gazdele permit accesul spectatorilor pe stadion, iar toate biletle scoase la vanzare au fost epuizate, ceea ce inseamna ca atmosfera o sa fie una destul de ostila pentru tricolori.

4.500 de oameni si-au achizitionat tichete pentru meci, capacitatea stadionului pe care se va disputa partida fiind de 14.000 de locuri, potrivit Telekom Sport. Totusi, recordul de asistenta pe acest stadion, Vazgen Sargsyan Republican Stadium, a fost stabilit in 2003, cand Armenia a intalnit Spania si in tribune s-au aflat 16.000 de fani.

Pentru nationala Romaniei o victorie este obligatorie, mai ales in conditiile in care armenii au 6 puncte din 6 in acest inceput de preliminarii, iar tricolorii trebuie sa puna presiune si sa fie implicati in mod real in lupta pentru locul 2 inca de la inceputul acestor calificari.

Ultimul Campionat Mondial la care Romania a evoluat a fost cel din 1998, o seceta incredibila care din pacate a dus si la decaderea fotbalului romanesc per total, dar care speram sa se incheie odata cu aceste preliminarii.

Meciul dintre Armenia si Romania va fi transmis IN DIRECT pe PRO X si WWW.SPORT.RO miercuri, de la ora 19:00.