Anunt de ultima ora: Hagi ar vrea sa preia nationala Statelor Unite! "Sunt pregatit, imi place mult echipa asta. Mi-am notat-o, arata fantastic!"

Hagi a recunoscut ca vrea sa antreneze nationala SUA!

'Regele' a dezvaluit totul la Replay, pe TVR. Intrebat daca se gandeste la nationala Romaniei, Hagi a adus in discutie nationala Statelor Unite.

"Am doua dorinte: sa antrenez o echipa puternica de club, daca o sa am ocazia, si o echipa nationala. De ce nationalitate, de unde? Nu stiu! Mi-as dori. La varsta pe care o am, vreau doua provocari. Eu am aceste doua dorinte. Toate sunt legate de mentalitatea mea. O sa ma duc unde o sa fiu chemat. Am dorintele astea, in momentul asta stiu asta cu siguranta.

Daca se implinesc bine, daca nu, nu. Nu stiu daca ma duc undeva si maine vine succesul. Ai succes, nu ai succes... chiar si lui Mourinho vedeti ce i se intampla... Pot vorbi despre provocarile mele. Vreau provocarile mari. Am 56 de ani, am de muncit cativa ani foarte bine, sunt mai experimentat. Vom vedea. Poate fi orice nationala. Imi place nationala Americii foarte mult. Am vazut-o si arata extraordinar, tanara, frumoasa. Mi-am si notat-o, arata fantastic. Cred ca o sa fie tare in 2026, se va bate pentru lucruri mari", a spus Hagi la TVR.

Statele Unite au acum in lot jucatori de super talent, fiind una dintre nationalele de la care se asteapta un progres fantastic in urmatorii ani. Daca ar ajunge la New York, Hagi ar urma sa lucreze cu Sergino Dest de la Barcelona, cu Bryan Reynolds de la Roma, cu Yunus Musah de la Valencia, cu Giovanni Reyna de la Dortmund sau cu Christian Pulisic de la Chelsea!

Nationala Statelor Unite e acum condusa de fostul fundas Gregg Berhalter, care a preluat job-ul in 2018.