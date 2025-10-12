Selecționata lui Mircea Lucescu a primit vizita reprezentativei conduse de Ralf Rangnick duminică seară, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Meciul a avut loc pe Arena Națională și a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Remarcații lui Ilie Dumitrescu din România - Austria: ”I-a hărțuit pe fundașii adverși” / ”Mi-a plăcut foarte mult”



La pauza meciului, Ilie Dumitrescu, prezent în studioul emisiunii Digi Sport, s-a arătat mulțumit de jocul elevilor lui Mircea Lucescu și a ținut să-i remarce pe Vlad Dragomir, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și pe Daniel Bîrligea.

Fostul internațional român a precizat că se așteaptă la mai mult de la Dennis Man.

Cât despre jocul austriecilor, Ilie Dumitrescu a sugerat că selecționata lui Ralf Rangnick nu a impus probleme și că nu sunt de temut, în ciuda faptului că au fost declarați favoriți la câștigarea grupei din preliminariile CM 2026.



”Am făcut o repriză bună, un joc solid. Am reușit să ne închidem bine, am reușit să nu-i lăsăm să joace între linii. Pe urmă, vreau să spun că de câte ori am intrat în posesie am avut ieșiri bune din apărare. Am avut contraatacuri, câteva situații de gol, nu ocazii mari. Ce mi-a plăcut e că am reușit să câștigăm dueluri și să punem probleme. A fost o echipă echilibrată.



Mi-a plăcut mult cum a jucat Dragomir. Este un jucător cu un travaliu extraordinar. Face conexiunea între compartimente. Ianis, la fel. Mihăilă, activ. Mă aștept mai mult de la Man. Bîrligea a făcut pressing, i-a hărțuit pe fundașii centrali.



Cred că avem nevoie de mai multă încredere, personalitate. Austria nu a arătat nimic în prima repriză. Am vorbit de ea că e principala favorită, dar noi am reușit să facem un joc bun și să le punem probleme”, a spus Ilie Dumitrescu.

Echipele de start în România - Austria

României: I. Radu - Rațiu, M. Popescu, Burcă, Chipciu - V. Dragomir, M. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Sava - Eissat, Ghiță, Baiaram, Ciubotaru, Screciu, L. Munteanu, R. Marin, Fl Tănase, Moruțan, Șut

Selecționer: Mircea Lucescu



Austria: Schlager - Posch, Lienhart, Alaba, Mwene - Laimer, Seisald - Schmid, Baumgartner, Sabitzer - Gregoritsch

Rezerve: Polster, Pentz - Prass, Friedl, Danso, Arnautovic, Grillitsch, Querfeld, Grull, Wurmbrand, Lorucz, Schopf

Selecționer: Ralf Rangnick

