"Am prefera sa jucam cu ei!" Se pregatesc! Ce spun ungurii despre un posibil duel cu Romania in finala barajului din Nations League: "Putem obtine calificarea la Euro!"

Ungurii au vorbit despre un posibil duel cu Romania.

Daca Romania trece de nationala nordica, va intalni tot in deplasare castigatoarea dintre Bulgaria si Ungaria, in mansa unica, pe 31 martie. Victoria in ambele meciuri e singurul scenariu care ne trimite la Euro 2020.

Ungurii au vorbit despre un posibil duel cu Romania si spun ca ar prefera sa joace cu noi mai mult decat ar prefera sa joace cu Islanda.

"As prefera o confruntare cu Romania. Oricum, mai intai, trebuie sa trecem de Bulgaria in deplsare, dar apoi acasa, pe un stadion Puskas Arena fantastic, putem obtine calificarea la Euro", a spus Vida Mate, international ungar.

Marco Rossi: "Nu trebuie sa credem ca va fi usor!"



Selectionerul Ungariei a vorbit si el despre un eventual duel cu Romania.

"Fara indoiala ca putem intalni adversari mai puternici, dar nu trebuie sa credem ca va fi usor. Chiar daca Bulgaria e pe acelasi loc cu noi in clasamentul FIFA, va fi greu la Sofia. Avantajul este ca daca trecem de Bulgaria jucam apoi acasa, ceea ce ne motiveaza extraordinar.

Bulgaria are un nou selectioner, vom vedea care este stilul lui, dar voi analiza si jocul Islandei si Romaniei pentru a fi pregatiti deja, mai ales ca al doilea meci vine doar la cateva zile", a spus selectionerul Marco Rossi.