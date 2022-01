Alt Iordănescu, altă națională. Ne calificăm? Florin Caramavrov, despre "Misiunea Imposibilă"

de Florin Caramavrov

Avem acum un alt Iordănescu la națională, dar vom avea și calificări la turneele finale?

Am așteptat ceva timp numirea noului selecționer, vreo două luni jumate, nejustificată tergiversare aș spune, dar a trecut și asta. A fost numit Edi, Iordănescu al II-lea, acest Tom Cruise al fotbalului românesc și Misiunea lui Imposibilă.

Da, e o misiune imposibilă să faci o națională să joace la un nivel destul de înalt fără a avea la dispoziție măcar doi-trei jucători pe care să te poți baza cu ohii închiși, cu care să începi primul 11. Vedeți că nu am zis 5-6, ar fi deja exagerat, noi n-avem doi-trei, asta-i problema.

Edi s-a călit de curând într-o altă misiune imposibilă, la FCSB, unde trebuie să ai nervii tari pentru a rezista. Unii zic că a pierdut acolo, alții că a câștigat. Eu spun că n-avea de ce să facă acest experiment, dar a fost alegerea lui, pe care mi-a explicat-o telefonic acum vreo săptămână: „Mi-au acceptat tot ce am cerut. Și cerusem niște chestii tocmai ca să nu mi le accepte”. Ok, am lămurit-o și p-asta. Să vedem care-i treaba cu naționala.

Ce poate face noul Iordănescu la națională

Ce poate face al doilea Iordănescu la naționala care a ajuns dintr-o echipă de temut în anii de domnie ai tatălui într-una de lumea a treia spre a patra?

Bineînțeles că nu poate inventa jucători. Dar trebuie să facă alegerile corecte. Iar pentru asta trebuie să urmărească toți jucătorii potențiali selecționabili, să discute cu ei, să-i simtă, să le vadă toate meciurile, să vorbească periodic cu antrenorii lor, să le cunoască problemele și să-i încurajeze.

Apoi, el a demonstrat la Pandurii, la Astra, la CFR sau la FCSB că știe să-și impună regulile și tactica, să-și facă simțită prezența în mijlocul unui grup și, cel mai important, să obțină rezultate. De asta avem nevoie acum la națională. De niște rezultate bune, prin care se vor realiza, logic, și calificări.

De ce a acceptat Edi Iordănescu postul de la națională de pe poziția a 5-a a negocierilor? Pentru că e cerebral și își cunoaște foarte bine statutul, știe că nu poate fi în momentul acesta deasupra lui Dan Petrescu sau a lui Boloni. A fost ofertat al 5-lea, nu asta e problema, ci doar ce va face el de acum încolo.

Eu sunt convins că Edward „Tom Cruise” e o alegere mai bună decât Contra sau Rădoi. Și-a câștigat locul de candidat la postul de selecționer prin forțe proprii, prin munca pe care a făcut-o până acum la echipele pe care le-a antrenat, prin stilul deschis și comunicativ și, nu în ultimul rând, prin rezultate. Exclud o implicare politică.

Să avem încredere, ce ne-a mai rămas de făcut, după ani de eșecuri și de încercări nereușite? Succes și Hai România!