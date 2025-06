România a înregistrat două eșecuri (0-1 vs. Bosnia și 1-2 vs. Austria) și două victorii (5-1 vs. San Marino și 2-0 vs. Cipru) în campania de calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.



Tricolorii se află la egalitate de puncte cu Austria, ocupanta locului secund, doar că adversarii au disputat cu două meciuri mai puțin. România este, pe deasupra, la trei lungimi în urma liderului Bosnia, care are și ea un joc mai puțin disputat.



Alin Stoica a făcut calculele României pentru calificarea la CM 2026: ”Sperăm doar să nu ne mai fure arbitrul”



Fostul internațional român, Alin Stoica, a explicat că selecționata lui Mircea Lucescu încă are șanse să se califice la Mondial, mai ales că tricolorii au și oportunitatea de accedere la turneul final prin barajul din Nations League.



”Mă așteptam ca Austria să câștige. Nu aveau dreptul la eroare, neavând niciun punct. Doar victoria era importantă pentru ei. Ceea ce s-a și dovedit. Acum, să dăm tot timpul vina pe arbitrii?! Părerea mea e că ai impresia că nu ai greșit cu nimic, că tu ai jucat foarte bine și ai meritat să câștigi. Și e de vină arbitrul.



Dacă e să mă iau după ce am mai citit, România trebuia să aibă șase puncte în plus în preliminarii.



(n.r. Mai avem vreo șansă la Mondial?) Șanse mai sunt. Că acum din 100 de echipe se califică 90. Mai au puțin și se califică toate! Și Suriname și Gabon și Insulele Maldive mai au un pic. Șanse mai sunt, dar vedem.



Dacă bați Cipru și Austria și Austria bate pe Cipru, România vine la trei puncte. Și apoi e meciul cu Bosnia. Șanse sunt. Și mai e și barajul cu Nations League. Totul e posibil în fotbal.



Sperăm doar să nu ne mai fure arbitrul! Eu cred că ne calificăm dacă nu ne mai fură arbitrul”, a spus Alin Stoica.