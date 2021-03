"Ai vazut ca Popescu, de 100 de milioane, era ca o RAMA?" Comentariu INCREDIBIL in direct. Ce a putut sa spuna jurnalistul Decebal Radulescu si ce replica i-a dat Ilie Dumitrescu

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Romania a facut 5 puncte in grupa cu Olanda, Germania si Ungaria la Euro U21, dar se intoarce fara calificare la Bucuresti.



Introdus pe final cu Ungaria si Germania, Octavian Popescu, noua vedeta de la FCSB, n-a avut impactul pe care si l-ar fi dorit Mutu. Desi s-a agitat in fata, pustiul de 18 ani s-a izbut de un zid in fata apararii germane.

Jurnalistul Decebal Radulescu a avut insa un comentariu total deplasat la adresa lui Popescu, pe care l-a comparat cu o rama! Ilie Dumitrescu, prezent si el in studioul Digisport, a cerut rabdare cu Popescu, de la care asteapta un viitor mare.



Ce dialog au avut in direct la Digisport Decebal Radulescu si Ilie Dumitrescu:

Radulescu: Vrei pe Popescu 100 de milioane... Ai vazut ca era ca o rama? Acolo trebuia sa-mi arate mie ca era scula, ca Dragusin!

Dumitrescu: O sa vezi unde o sa ajunga Octavian Popescu!

Radulescu: O sa vedem, o sa ajunga undeva. Dar asta e valoarea...

Dumitrescu: La un moment dat, trebuie sa fim si realisti. Cine e unul dintre cei mai buni de la FCSB? Morutan? N-a facut diferenta in seara asta!