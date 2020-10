Adrian Mutu nu concepe alt rezultat decat victoria in meciul cu Austria: "Nu vreau sa ma gandesc la altceva"

Adrian Mutu este increzator inainte de meciul cu Austria.

Fostul decar al Romaniei nu este dezamagit din cauza celor doua rezultate slabe in fata echipelor nordice si merge in continuare pe mana lui Mirel Radoi. Selectionerul echipei U21 este convins ca diseara tricolorii vor invinge din nou.

"Eu nu cred ca fata adevarata a nationalei noastre este cea aratata in jocurile cu Islanda si Norvegia. Am incredere ca baietii se vor razbuna pentru cele doua insuccese diseara. Il stiu pe Mirel (n.r. – Radoi, selectionerul Romaniei) cum pregateste meciurile. Ma bazez si pe reactia de orgoliu a jucatorilor nostri. Am incredere in baieti ca batem diseara. Nu vreau sa ma gandesc la alt rezultat decat victoria", a declarat Adrian Mutu pentru RealitateaSportiva.

Partida Romania - Austria va fi in direct pe PRO TV si LIVE VIDEO pe www.sport.ro, in aceasta seara, de la ora 21.45.