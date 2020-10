"F***-te in gura Mutule! Te dau afara!" :) Explicatiile lui Mihai Stoichita dupa ce l-a injurat pe Adrian Mutu si ce a spus selectionerul U21

Romania U21 a invins Malta U21 cu 4-1 in preliinariile pentru Euro 2021.

UPDATE 00:20: Mihai Stoichita: "Imi cer scuze public pentru reactia mea"

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichita, care marti seara s-a aflat pe banca nationalei U21 la partida Romania - Malta 4-1, a facut urmatoarele precizari dupa reactia sa in fata camerelor de filmat linaintea conferintei de presa:

„Doresc sa imi cer scuze public pentru reactia mea dinaintea conferintei de presa, imi cer scuze pentru limbajul folosit. Era doar o gluma cu selectionerul U21, Adrian Mutu, surprinsa intr-un moment in care nu stiam ca microfoanele sunt pornite. Acest lucru nu reprezinta insa o scuza, realizez ca nu era momentul potrivit pentru un astfel de episod. Adrian Mutu se bucura de intreg respectul meu pentru intreaga munca pe care o depune la conducerea selectionatei de tineret a Romaniei. El o stie, am vorbit cu el dupa acest moment. Regret reactia pe care am avut-o", a fost reactia lui Mihai Stoichita..

Mihai Stoichita a fost cel care a condus nationala in absenta selectionerului Adrian Mutu, care nu a putut sta pe banca din cauza cazurilor de Covid-19 aparute in cadrul echipei.

Seful Comisiei Tehnice de la FRF a fost prezent la conferinta de presa si fix inainte ca aceasta sa inceapa, un mesaj de la Mutu l-a scos din sarite.

"Ba, dar e ceva... F***-te in gura, Mutule! Daca nu te dau afara...", a rabufnit Stoichita inainte de inceperea conferintei.

Mutu a reactionat dupa ce a fost injurat in gluma de Stoichita si a dezvaluit si cu ce mesaj l-a intepat pe oficialul FRF:

"L-am felicitat si am vorbit putin. I-am spus ca 4-3-2 era mai bine, decat 4-4-1 in repriza a doua. In nea Mihai am incredere. Am si o superstitie. Pe nea Mihai, inainte de toate meciurile, il pun sa vorbeasca cu echipa, iar dansul are cuvintele la el", a reactionat Adrian Mutu, pentru Telekom Sport.