Născut la București din părinți turci, Umit Akdag are posibilitatea de a schimba echipa națională, chiar dacă la tineret a evoluat pentru România. Fundașul lui Alanyaspor i-a comunicat recent lui Mircea Lucescu că și-ar dori să joace pentru Turcia.



Mircea Lucescu: "Umit Akdag ar vrea să joace pentru Turcia. I-am zis să se mai gândească"

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Mircea Lucescu, care a mers la Istanbul pentru a vedea Alanyaspor, echipa lui Umit Akdag și Ianis Hagi. Selecționerul spune că i-a transmis fundașului să se mai gândească și să nu ia o decizie pripită, mai ales că la naționala Turciei ar avea parte de o concurență acerbă.



"Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia. El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre.



El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am provocat - Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo. La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

Sezonul trecut, Umit Akdag a evoluat în Ligue 1, la Toulouse, sub formă de împrumut de la Alanyaspor. În vară, fundașul a revenit la formația din prima ligă turcă, la care a fost titular în primele 5 etape.



Akdag a jucat ultima dată sub tricolor la Campionatul European U21 din această vară. Fundașul central a fost titular în toate meciurile din grupă și a înscris un gol contra Slovaciei.

VIDEO Umit Akdag, gol pentru România U21 în meciul cu Slovacia

