Personalitățile din lumea fotbalului nu au stat departe de stadion la meciul cu Muntenegru. Rapidiștii Dan Șucu, Victor Angelescu și Adi Mutu au fost prezenți, chiar dacă Edi Iordănescu nu a contat pe Horațiu Moldovan, singurul jucător din Giulești convocat la lotul național.

România - Muntenegru | Personalitățile din fotbalul românesc au asistat pe viu la dezastrul din Giulești

Răzvan Burleanu, Mihai Stoichiță, Vlad Munteanu, Aurel Țicleanu, Anghel Iordănescu, Valeriu Argăseală, Miodrag Belodedici, Daniel Niculae și Marius Niculae au fost și ei în tribunele arenei din Giulești, care a găzduit meciurile naționalei de pe teren propriu din această lună.

La finalul partidei, Edi Iordănescu le-a prezentat scuze fanilor care au asistat la umilința din Giulești și a spus că o decizie în privința viitorului său va fi luată peste câteva zile.

Selecționerul a explicat că meciul a fost pierdut la capitolul fizic și a subliniat că nu s-a putut baza la această acțiune pe fotbaliști precum Dennis Man, Nicolae Stanciu sau Ianis Hagi.

"Felicitări echipei oaspete, a venit cu determinarea necesară, a avut eficiența pentru a pune încă 3 puncte în clasament. Reușisem să întoarcem puțin starea de spirit, dar am primit niște confirmări dure. Am fost fizic la pământ, am pierdut toate duelurile, nu am fost primii la minge, nu am pus forță și intensitate în joc, cum am făcut cu Finlanda. Asta a făcut să pierdem inițiativa. Mie îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi toți.

Știți că nu fac aprecieri sau critici individuale. Când am câștigat, am câștigat ca o echipă. Când pierdem, la fel. Responsabilitatea e a mea, așa o să fac și acum. Din păcate, acest program cu patru jocuri nu a fost pe placul nostru. Când la fiecare joc schimbi 5-6 jucători, e foarte greu să ai relații de joc”, a spus selecționerul.

România, ultimul loc în Liga Națiunilor

1. Bosnia - 8p

2. Muntenegru - 7p

3. Finlanda - 4p

4. România - 3p

În grupă se vor mai disputa alte două runde, în septembrie, când România va întâlni Finlanda, în deplasare și Bosnia, acasă.