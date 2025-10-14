Unul dintre cei mai lăudați "tricolori" a fost Dennis Man, care a primit aprecieri din partea lui Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică a Federației Române de Fotbal.



Succesul "tricolorilor", adus de golul lui Virgil Ghiță în al cincilea minut de prelungiri, după o pasă a lui Ianis Hagi, menține România în cărți pentru turneul final. Echipa națională s-a apropiat la trei puncte de locul doi, ocupat de Bosnia, și la cinci de liderul Austria, cu două etape înainte de finalul preliminariilor.



Țicleanu, impresionat de evoluția lui Man

Fostul mare jucător al Universității Craiova a analizat prestația extremei de la PSV și a subliniat transformarea sa față de meciurile precedente.



"Man de la Nicosia cu Man de ieri nu are niciun fel de legătură decât numele de pe tricou", a punctat Țicleanu, potrivit Primasport. Acesta a continuat șirul laudelor pentru jucătorul român: "Ieri l-am văzut, a băgat materiale, a venit tot timpul înapoi, a recuperat, s-a dus în faţă, a şutat, a centrat, a făcut un meci complet. Alt om. A căpătat încredere, şi-a căpătat statutul de titular, a crescut de la meci la meci", a transmis oficialul FRF.



Pentru România urmează, în luna noiembrie, ultimele două partide din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026, duelurile cu Bosnia și San Marino.