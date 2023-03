Jucătorii lui Emil Săndoi nu au avut șanse în fața Portugaliei, care a marcat ambele goluri ale partidei de pe stadionul Steaua încă din prima repriză. „Tricolorii mici” nu au reușit să înscrie în primul meci amical, iar următorul este tot un duel tare, cu omoloaga din Germania.

Selecționerul naționalei de tineret a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa, analizând partida și a precizat că a avut și ghinion în alegerea sistemului. Totodată, deși consideră că repriza a doua a fost mai echilibrată, Emil Săndoi a ținut să evidențieze diferența de calitate din campionatele unde evoluează portughezii și cel românesc.

Emil Săndoi: „Jucătorii lor nu bifează un minut sau trei la club!”

Tehnicianul a vorbit și despre duelul cu Germania, pe care se așteaptă ca echipa sa să îl pregătească mult mai bine, iar jocul să fie mult mai bun.

„Cred că am făcut o primă repriză foarte proastă, cred că aiici a fost o problemă, poate și puțin ghinion pe care îl avem. La primul meci amical al meu am jucat 4-2-3-1 cu Spania, în al doilea meci cu Olanda am jucat în alt sistem. Parcă e un făcut, când jucăm 4-2-3-1 sau 4-3-3 nu a trecut un minut și am luat gol.

Parcă nici eu nu îmi explic, au fost unele stângăcii făcute. Sunt jucători tineri, contează foarte mult moralul pentru ei. În a doua repriză s-au schimbat puțin lucrurile, jocul a fost puțin mai echilibrat față de prima. Poate este o diferență între campionatele în care joacă marea majoritate sau aproape toți dintre ei și fotbalul pe care îl avem noi. Știm că este un decalaj, nu vreau să deranjez sau să jignesc pe nimeni, e un decalaj între echipe, e normal să fie așa. Sunt jucători care joacă la cluburi mari din Europa, acolo joacă, nu bifează un minut sau trei sau fac un duș cu echipa.

Am încredere că vom arăta altfel cu Germania, așa s-a întâmplat și la acțiunea trecută, am arătat altă față. O să încerc să le ridic moralul, asta și încercat în cabină, ne așteaptă un test foarte dificil, întâlnim echipe care își permit să schimbe un 11 întreg și joacă la fel de bine. Trebuie să ne refacem pentru meciul care urmează, vom vedea ce decizii luăm”, a declarat Emil Săndoi la finalul meciului.