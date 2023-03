Emil Săndoi a reacționat, după ce Andrei Coubiș a ales naționala Italiei: ”Nici la mesaje nu mi-a răspuns”

Emil Săndoi, selecționerul naționalei U21, a oferit o primă reacție cu privire la situația căpitanului de la Milan Primavera, pe care a încercat să-l convingă să aleagă naționala României, dar fără succes.

Selecționerul a dezvăluit că nu a mai putut comunica foarte mult în ultima perioadă cu Andrei Coubiș.

Emil Săndoi: ”Nici la mesaje nu mi-a răspuns”

„Mi-e greu să comentez alegerea lui Andrei Coubiş care a preferat să meargă la naţionala U20 a Italiei. Mi-aş fi dorit să aleagă naţionala României. L-am convocat în premieră la meciurile cu Spania şi Olanda, e adevărat că mai fusese convocat înainte la U19 sau U20 şi a şi jucat. Este opţiunea lui şi ne pare rău.

Noi am încercat să facem demersurile necesare ca să-l convingem să rămână în continuare la naţionala României. La începutul lunii noiembrie, m-am deplasat la Milano, am urmărit o parte dintre antrenamentele pe care le-a făcut la AC Milan. Am avut posibilitatea să-l urmăresc într-un joc şcoală cu prima echipă, am purtat discuţii cu directorul sportiv al italienilor de la U21.

Aveam semnale că este căutat şi de persoane care sunt angrenate în Federaţia Italiană de Fotbal. Chiar directorul sportiv de la Milan mi-a spus că a primit o convocare şi de la Italia U20, trimisesem şi noi convocarea pentru România U21, a ales Italia. Este opţiunea jucătorului.

Eu chiar am simţit ce va alege, pentru că l-am văzut mai distant, nu am mai putut să comunic aşa de mult cu el la telefon, nici la mesaje nu mi-a răspuns. Noi am încercat să îl convingem să ne aleagă”, a spus Emil Săndoi, pentru FRF TV.

Andrei Coubiș este născut în Italia, la Milano, din părinți români. A crescut la grupele de juniori ale lui AC Milan, iar din toamna anului 2021 a început să fie convocat de România. Stoperul de 1.89m a jucat inclusiv la Campionatul European U19 pentru tricolori, vara trecută, însă acum a decis să reprezinte Italia.

21 de meciuri a strâns Coubiș în acest sezon la AC Milan Primavera, reușind un gol și o pasă decisivă. Fundașul a fost în lotul primei echipe la trei meciuri din grupele UEFA Champions League, însă nu a debutat încă.

Bogdan Lobonț l-a sunat pe Andrei Coubis pentru a-l întreba dacă vrea să joace pentru România

Întrebat în decembrie, la emisiunea Poveștile Sport.ro, despre valul de retrageri din ultimii ani de la prima reprezentativă a României, Lobonț a preferat să vorbească despre exemplele cu el în prim-plan, din momentul în care antrena la România U20.

Fostul portar spunea că a sunat personal trei jucători eligibili pentru naționala U20 a României pentru a-i întreba ce au de gând să facă, dacă vor să reprezinte țara noastră sau au alte planuri. Cei trei erau Andrei Coubiș (19 ani, fundaș AC Milan Primavera), Andrei Moțoc (19 ani, fundaș Salernitana) și Cătălin Cîrjan (20 de ani, mijlocaș Arsenal).

"Eu îți spun cum am procedat și îți dau exemple. Primul e Coubiș, de la AC Milan. L-am sunat și am spus în felul următor - am vorbit prima dată în italiană, e născut aici, dar a plecat acolo. I-am zis: 'Andrei, în funcție de ceea îmi răspunzi la întrebare, continuăm sau nu discuția. N-are rost să pierd timpul cu tine și nici tu cu noi. Important e ce vrei tu să faci: vrei să joci pentru echipa națională sau nu? În funcție de răspunsul tău, continuăm sau nu discuția. E simplu!'. A zis 'da, vreau să joc!'. Bine, dacă ai zis da, rămâne da, ți-l tatuezi pe piele. Joci la echipa națională până în momentul în care consideri sau până când îți închei cariera'.

Aceeași chestie cu Moțoc, jucător cu dublă naționalitate, Moldova și România. Aceeași întrebare. A zis 'să vorbim cu tată'. Acolo e un discurs mai amplu și nu vreau să intru în amănunte.

Pot să ți-l dau ca exemplu și pe Cîrjan, de la Arsenal. Aceeași situație. Despre el mi s-a spus că a refuzat să vină la echipa națională. A fost convocat și ar fi refuzat să vină la națională. Ok, să vedem de ce. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat: 'Cătălin, care e situația? De ce nu mai vrei?'. A spus: 'Nu, domn' profesor, nu e așa!'. Și mi-a explicat copilul de ce nu: 'Știți foarte bine că ați jucat și dumneavoastră la echipe importante, iar în acea perioadă în care erau acțiunile erau foarte mulți accidentați la prima echipă a lui Arsenal. Eu mă antrenam la prima echipă ca să debutez în Premier League. Pentru mine era maxim unde puteam ajunge. Nu am refuzat niciodată să joc pentru naționala României'. Ghinionul lui a fost că a avut o accidentare care l-a ținut puțin mai mult în afara gazonului decât s-a prevăzut.

Asta e: vrei să joci pentru echipa națională? Că n-are rost să o întoarcem pe toate fețele. E simplu: da sau nu! Dar dacă ai zis da, trebuie să fie da și să dai totul, cu inima deschisă", a spus Bogdan Lobonț, la emisiunea Poveștile Sport.ro.