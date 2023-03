Calificată din postura de țară gazdă la Campionatul European Under 21 din acest an, reprezentativa Under 21 a României întâlnește vineri, LIVE de la ora 19:00 pe PRO ARENA și VOYO, naționala similară a Portugaliei într-un meci amical care se dispută pe Stadionul Steaua.

Elevii selecționerului Emil Săndoi vor mai juca o partidă de pregătire și marțea viitoare, cu Germania Under 21 la Sibiu, tot de la ora 19:00, meci de asemenea transmis în direct de PRO ARENA și VOYO.

Printre cei convocați pentru ”dubla” amicală se numără Ștefan Târnovanu (FCSB), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), David Miculescu (FCSB), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel) și Jovan Markovic (Universitatea Craiova).

Lotul României Under 21

PORTARI: Mihai Popa (FC Voluntari), Ștefan Târnovanu (FCSB), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj);

FUNDAȘI: Alexandru Pantea (FCSB), Alexandru Țîrlea (Gimnastic de Tarragona / Spania), Bogdan Racovițan (Rakow / Polonia), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoșani), Marco Ehmann (EN Paralimniou / Cipru), Valentin Țicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

MIJLOCAȘI: Vlad Pop (CS Mioveni), Dragoș Albu (U Craiova 1948), Mihai Lixandru (CS Mioveni), Constantin Grameni (Farul), David Miculescu (FCSB), Alexandru Ișfan (Universitatea Craiova), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexi Pitu (Bordeaux / Franța), Rareș Ilie (Maccabi Tel Aviv / Israel), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Marius Corbu (Puskás Akadémia / Ungaria);

ATACANȚI: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Birligea (CFR Cluj).