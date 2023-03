România U21 a disputat deja un amical (0-2 vs Portugalia) și mai are un joc de pregătire pe 28 martie, împotriva Germaniei U21. Naționala se pregătește pentru Campionatul European din vară, unde face parte din Grupa B alături de reprezentativele under-21 ale Spaniei, Croației și Ucrainei.

Motivul pentru care Mihai Stoichiță a setat un „obiectiv măreț” la naționala U21

Mihai Stoichiță a evidențiat faptul că nu trebuie să seteze mici obiective pentru a excela naționala, motiv pentru care ținta micilor „tricolori” este să și câștige Campionatul European din 2023, de tineret.

„La U21 le-am spus că au jucători care au ceva de spus în fotbalul românesc, se bat an de an la campionat și trebuie să aibă acest obiectiv măreț de a câștiga Campionatul European.

Dacă vom trasa doar mici obiective, nu vom ajunge departe. Așa văd eu lucrurile. În 2019, am fost singurul care am spus că vom ajunge în semifinale și am ajuns în semifinale, chiar dacă toți au sărit în sus”, a spus Mihai Stoichiță la televiziunea Digi Sport.

