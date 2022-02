Un spaniol temperamental este noul selecționer al naționalei feminine de volei a României 

Spaniolul Guillermo Naranjo Hernandez (44 ani) fost numit în funcția de selecţioner al naţionalei feminine de volei a României, după ce a semnat un contract valabil un an cu FRV, cu posibilitate de prelungire, dacă reușește calificarea la Campionatul European 2023.

A fost selecționerul Greciei și a avut rezultate bune în Germania

Acesta îl va înlocui pe italianul Luciano Pedulla, care a condus echipa la Campionatul European din 2021. Ibericul a mai antrenat Allianz MTV Stuttgart (2013-2017 / Germania), CSM Târgoviște (2017-2018 / România), Enea PTPS Pila (2018-2019 / Polonia), SC Potsdam (2018-prezent / Germania) și naționala Greciei (2018-2021).

În palmaresul său se găsesc Cupa Germaniei (2015 şi 2017) şi Supercupa Germaniei (2016), trei locuri secunde în campionatul Germaniei și o medalie de argint la Jocurile Mediteraneene (2018), iar în sezonul petrecut la Târgoviște a reușit clasarea pe locul patru în campionat, după CSM Bucureşti, Volei Alba Blaj şi Ştiinţa Bacău.

Prima acţiune a noului selecţioner va avea loc la începutul lunii mai, când se va pregăti participarea la meciurile din Golden League, după care, în vară, vor avea loc calificările pentru Campionatul European. Până atunci, el îşi va definitiva staff-ul, care va fi format din români, cu excepţia preparatorului fizic, care e grec.

"Sunt un antrenor temperamental"

"Am antrenat în România un an şi a fost unul dintre cei mai frumoși ani ai carierei, pentru că am întâlnit oameni deosebiți. Imediat ce am pus piciorul în România, aceleași frumoase impresii, oamenii la fel de drăguți, domnul președinte, oamenii din federație... E un început foarte bun. România are un viitor foarte frumos în volei, are multe jucătoare tinere care, sub îndrumarea corectă și cu sprijinul federației - și văd că noua conducere vrea să facă multe lucruri frumoase - pot avea un viitor strălucit.

O să fac tot ce ține de mine ca Alexia Căruțașu să se simtă confortabil și să se convingă că avem un program nou, o nouă viziune, în care vrem ca jucătoarele să simtă că sunt importante, pentru că altfel și federația ar avea de suferit. Vrem ca toate jucătoarele să înțeleagă că sunt importante, că opinia lor este importantă, sănătatea și viitorul lor sunt importante și că noi suntem aici pentru a ne asigura că evoluția lor crește.

Sunt o persoană temperamentală. Cred că m-am schimbat puțin cu trecerea timpului. Mi-a fost greu să-mi șterg din minte gândirea de jucător, așa că uneori mă surprind urmărind un meci din postura de jucător, nu de antrenor. Analizez foarte mult strategia de joc, sunt foarte dedicat echipei mele. Concluzionând, trăiesc fiecare fază de joc și tot ce stă în puterea mea să fac pentru echipă, fac.

Stilul meu preferat de joc e cel rapid. Stilul exploziv, dinamic și jucătoare care adoptă stilul ofensiv rapid - asta-mi place! Iar jucătoarea mea ideală e una rapidă. Nu-mi place tipul de jucătoare înaltă și lentă, mie-mi plac cele dinamice, nu neapărat înalte, de 1,85 m - 1,95 m și rapide mai degrabă decât de 2,10 m și lente", a declarat Hernandez.

Foto - @frvolei