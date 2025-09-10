Alexandru Musi a fost căpitanul naționalei de tineret, însă a fost scos de pe teren în minutul 59 al jocului, moment în care, vizibil supărat pentru decizia lui Costin Curelea, a aruncat cu banderola și a înjurat în timp ce se îndrepta spre marginea terenului.

Torje, contre cu Prunea, după gestul scandalos al lui Alexandru Musi

Gabi Torje este de părerere că supărarea lui Musi a fost provocată de un coechipier al dinamovistului, la o fază anterioară schimbării.

”El aruncă banderola către cineva. Nu aruncă în pământ, gest de nervozitate. El aruncă în lateral. În mod normal, te duci la margine cu banderola, o dai cuiva. El nu era supărat pe Costin Curelea.

El era supărat pe un coechipier de la o fază precedentă pentru că nu îi dăduse pasă. El a aruncat-o către jucătorul respectiv și s-a dus către bancă. Putea evita. Îl înjura pe colegul lui pentru că nu îi dăduse o pasă. A fost o ocazie mare înainte.

Sunt lucruri cumva de înțeles la o vârstă fragedă. Sunt jucători care au sângele fierbinte, arde. Nu e ok”, a spus Gabi Torje la Digi Sport.

Pe de altă parte, Florin Prunea consideră că înjuăturile lui Musi îi erau adresate lui Costin Curelea, motiv pentru care, în opinia fostului mare portar, dinamovistul ar trebui sancționat: ”Trebuie chemat și vorbit cu el. Nu e ok. Nu e în regulă. El când iese înjură și nu cred că pe colegul lui.”

După cuvintele lui Prunea, între cei doi dinamoviști s-a legat un dialog savuros.

Gabriel Torje: ”Bine, acum vrea (n.r. Prunea) să bage bățul prin gard. Nu are nicio legătură. Uită-te să vezi!”

Florin Prunea: ”Ce să bag, mă, bățul prin gard? Dacă eram președinte și îmi făcea așa la club...”

Gabriel Torje: ”Păi se certa cu ăla din teren. Nu avea nicio legătură cu antrenorul 100%”.

VIDEO Gestul făcut de Alexandru Musi în San Marino U21 - România U21

