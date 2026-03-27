Meciul are loc pe VOYO și pe FRF TV. Cele două reprezentative de tineret își dau întâlnire pe ”Fadil Vokrri” în runda cu numărul 6 în Grupa A din preliminariile Campionatului European Under-21 din 2027.

Kosovo - România live online în preliminariile EURO U21 2027. Unde vezi în exclusivitate meciul micilor tricolori

România U21, selecționată de Costin Curelea, se află pe locul 4 în clasament cu 7 puncte, în timp ce Kosovo U21 e pe locul 3 cu opt puncte înregistrate după cinci etape.

Micii tricolori au bifat până acum două victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri, iar kososvarii, două victorii, două rezultate de egalitate și un eșec.

După Kosovo - România la U21, pentru micii tricolori urmează meciul cu San Marino U21 de la Târgoviște, pe ”Eugen Popescu”. Partida va putea fi urmărită tot pe VOYO și FRF TV.

Lotul naționalei Under 21 convocat de Costin Curelea

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București);

FUNDAȘI: David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (Dinamo), Ionuț Pop (Concordia Chiajna), Mario Tudose (CFC Argeș), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Andrei Borza (Rapid), Mark Țuțu (UTA Arad), Andrei Dorobanțu (Unirea Slobozia);

MIJLOCAȘI: Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), David Matei (Universitatea Craiova), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Adrian Mazilu (Dinamo), Cristian Mihai (Dinamo), Alin Boțogan (Petrolul), Cătălin Vulturar (Rapid), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI: Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).