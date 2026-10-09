FRF a decis! Costin Curelea, OUT de la echipa națională după rezultatele dezastruoase

FRF a decis! Costin Curelea, OUT de la echipa națională după rezultatele dezastruoase Nationala U21 Răzvan Burleanu, președintele FRF
SPORT.RO
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FRF i-a decis soarta selecționerului echipei naționale.

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FRFCostin CureleaRomania U21U21Nationala
Din articol

Naționala U21 a României a fost umilită de Spania la Ibiza, scor 1-7, în ultimul meci al Grupei A de calificare la EURO U21 din 2027. Duelul a putut fi urmărit în exclusivitate pe VOYO și PRO Arena.

Echipa antrenată de Costin Curelea s-a făcut de râs cu Spania, după ce ratase orice șansă de calificare la EURO 2027 în urma eșecului cu Finlanda de acasă, scor 0-2.

FRF a luat decizia, după umilința României U21 cu Spania 

După ratarea calificării în urma înfrângerii cu Finlanda U21, 0-2, dar și după umilința 1-7 cu Spania oficialii de la Federația Română de Fotbal s-au adunat pentru a-i decide viitorul lui Costin Curelea pe banca naționalei U21.

FRF ar fi decis să nu îi prelungească înțelegerea actualului selecționer, astfel că peste trei luni când îi expiră contractul lui Costin Curelea, cele două părți nu vor mai semna un nou acord, conform fanatik.ro.

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Emil Săndoi, variantă pentru naționala U21: „Mi-aș fi dorit o perioadă mai mare”

Tehnicianul de 61 de ani, ultima oară antrenor la Poli Iași între septembrie 2024 și ianuarie 2025 a avut o intervenție la VOYO SPORT LIVE în care a vorbit despre umilința suferită de naționala U21 a României.

Emil Săndoi pare că nu ar refuza o revenire pe banca echipei U21, pe care a antrenat-o între august 2022 și iunie 2023, iar FRF ar putea să îl ia în calcul având în vedere că zilele lui Costin Curele sunt numărate după ratarea calificării la EURO și după umilința cu Spania.

Despre meci, tehnicianul a scos în evidență valoare pe care o au spaniolii și a explicat că nu este șocat de fpatul că „tricolorii” mici nu au avut șanse în fața „Furiei Roja” U21, dar a recunoscut că scorul a fost dureros.

„Sună destul de rău așa ca scor. Nu poate să sune bine. În rest, ca să fiu sincer, mă așteptam ca deznodământul să fie o înfrângere, chiar și când am condus cu 1-0. Spania reușește să se impună de o manieră categorică la toate categoriile de vârstă. E foarte greu să joci împotriva lor. Efectiv, nu ai ce să faci, te simți neputincios.

E adevărat, când am fost eu antrenor la lotul de tineret am prins o perioadă destul de scurtă. Am fost un an de zile, parcă nici nu am avut posibilitatea să lucrez cu jucătorii, mi-aș fi dorit o perioadă mai mare.

Am avut niște amicale foarte puternice, printre care și cel cu Spania. După primul meci, mă așteptam să îi blocăm pe undeva. Credeți-mă, indiferent de ce plan faci, îți dau totul peste cap atât de ușor. Construiesc cu ușurință, ies din pressing ușor.

La meciul acesta, chiar și când am văzut că am condus, eram circumspect că jocul se va încheia cu un rezultat pozitiv. E greu! Asta e singura problema, că scorul e mare și deranjează puțin”, a spus Emil Săndoi, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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