GALERIE FOTO România U21 a pierdut un titular! A ieșit accidentat, cu mâna imobilizată

România U21 a pierdut un titular! A ieșit accidentat, cu mâna imobilizată Nationala U21
SPORT.RO
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România U21 - Finlanda U21 se joacă pe PRO ARENA și VOYO.

TAGS:
Andrei DorobanțuRomania U21România U21 - Finlanda U21
Din articol

În urma unui duel cu Marius Soderback, Andrei Dorobanțu a căzut pe mâna sa dreaptă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Costin Curelea a fost forțat să facă o modificare încă din prima repriză, deoarece jucătorul de la UTA Arad nu a mai putut continua partida.

Mario Baraitaru (19 ani), jucător de bază la CSM Slatina, a fost cel trimis în teren pentru a-l înlocui pe Dorobanțu, care a fost titularizat pe postul de fundaș dreapta.

Andrei Dorobanțu a ieșit cu mâna imobilizată după 26 de minute

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Reamintim că România este obligată să câștige la o diferență de trei goluri pentru a spera la barajul pentru EURO 2027. În meciul tur, Finlanda s-a impus cu 2-0, iar primul criteriu de departajare în cazul în care două echipe se află la egalitate de puncte este meciul direct.

Echipele de start din România U21 - Finlanda U21

România U21: Lefter - Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciobotaru - Banu, Cîmpean, Radaslavescu - Burnete, Vermeșan, Doicaru. Rezerve: Sandu, Bărăitaru, Guțea, Trică, Stoian, Șuteu, Pîrvu, Mihai, Biliboc. Antrenor: Costin Curelea.

Finlanda U21: Jantunen - Ylitolva, Lotjonen, Kangasniemi, Galvez - Hyrylainen, Siltanen - Moller, Mentu, Soderback - Talvitie. Rezerve: Europaeus, Happonen, Helen, Korkko, Mero, Pippola, Simojoki, Turkki, Vaisto. Antrenor: Mika Lehkosuo.

Clasamentul Grupei A

  • 1) Spania - 21 de puncte
  • 2) Finlanda - 19 puncte
  • 3) România - 16 puncte
  • 4) Kosovo - 11 puncte
  • 5) Cipru - 3 puncte
  • 6) San Marino - 0 puncte
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