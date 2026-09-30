În urma unui duel cu Marius Soderback, Andrei Dorobanțu a căzut pe mâna sa dreaptă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Costin Curelea a fost forțat să facă o modificare încă din prima repriză, deoarece jucătorul de la UTA Arad nu a mai putut continua partida.

Mario Baraitaru (19 ani), jucător de bază la CSM Slatina, a fost cel trimis în teren pentru a-l înlocui pe Dorobanțu, care a fost titularizat pe postul de fundaș dreapta.

Andrei Dorobanțu a ieșit cu mâna imobilizată după 26 de minute